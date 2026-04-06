انتبه.. علامة في الفم تنذر بالإصابة بحالة عصبية خطيرة

كتب : شيماء مرسي

10:30 م 06/04/2026

قد يكون سيلان اللعاب أثناء النوم مؤشرا على وجود اضطرابات في التنفس خلال الليل، مثل انسداد مجرى الهواء أو صعوبة التنفس بشكل طبيعي أثناء النوم.

متى يكون سيلان اللعاب علامة على مشكلة عصبية خطيرة؟

في بعض الحالات، لا يرتبط سيلان اللعاب بالتنفس، بل يكون علامة على مرض عصبي خطير.

لماذا يعد سيلان اللعاب أثناء النوم أمرا شائعا رغم الإحراج؟

بالرغم من أن هذا العرض غالبا ما يكون محرجا، إلا أنه شائع، وعادة ما يحدث نتيجة استرخاء عضلات الوجه، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ما علاقة الأدوية بحدوث سيلان اللعاب؟

قد يكون سبب ذلك بعض الأدوية: المهدئات مثل الديازيبام ومسكنات الألم الأفيونية ومضادات الذهان، مثل كلوزابين وريسبيريدون سيلان اللعاب.

متى يكون سيلان اللعاب مؤشرا على حالات عصبية؟

في حالات نادرة، يكون سيلان اللعاب علامة مبكرة على عدد من الحالات العصبية، مثل مرض باركنسون والتصلب المتعدد والخرف.

ما السبب الأكثر شيوعا لسيلان اللعاب أثناء النوم؟

لكن السبب الرئيسي لسيلان اللعاب هو التنفس عن طريق الفم، ففي الوضع الطبيعي يتنفس الناس من أنوفهم أثناء النوم، ولكن عندما يسد الأنف يتنفسون من أفواههم بدلا من ذلك، مما يسبب سيلان اللعاب.

ما سبب انسداد الأنف المؤدي إلى سيلان اللعاب؟

يحدث هذا نتيجة لحالة تسمى التهاب الجيوب الأنفية المزمن، حيث تلتهب الجيوب الأنفية والممرات الأنفية وتتورم.

هل تلعب الحساسية دورا في هذه المشكلة؟

تعد الحساسية، مثل حساسية الغبار أو حبوب اللقاح، سببا شائعا لالتهاب الجيوب الأنفية، ويمكن علاج هذه الحالة بتناول قرص مضاد للهيستامين يوميا.

كيف يمكن علاج هذه الحالة؟

يمكن حل المشكلة من خلال استخدام رذاذ الماء المالح أو استنشاق البخار لفتح انسداد الأنف، لكن أدوية إزالة الاحتقان تزيد المشكلة سوءا.

يجد العديد من المرضى أن النوم مع جهاز ترطيب الهواء الذي يصدر بخار الماء يسهم في تخفيف احتقان الأنف.

كيف تؤثر وضعية النوم على سيلان اللعاب؟

كما أن النوم مع وسادة إضافية يحدث فرقا كبيرا، لأن إمالة الرأس للأمام تبقي الفم مغلقا، مما يجبر الجسم على التنفس من الأنف ويقلل من سيلان اللعاب.

