ترامب: يجب أن نتوصل إلى اتفاق مقبول بالنسبة لي بحلول مهلة الثلاثاء



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الثلاثاء، أنه يجب أن يتم التواصل إلى اتفاق مقبول بالنسبة له مع إيران بحلول مهلة الثلاثاء، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل.

ويطالب الرئيس الأمريكي إيران بالتخلي عن البرنامج النووي وإعادة فتح ممر مضيق هرمز، إذ قال: "قد يتم القضاء على البلاد بأكملها في ليلة واحدة، وقد تكون تلك ليل غد. أتمنى ألا أضطر لفعل ذلك".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة لديها خطة "ستكون بموجبها كل الجسور في إيران قد دمرت"، مع انتصاف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وتكون جميع محطات الطاقة قد تعطلت وأحرقت وفجرت، بحيث لا تستخدم مرة أخرى".