كشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن مقتل 4 ضباط إيرانيين خلال العملية الأمريكية لإنقاذ طيار من إيران.

وذكرت الوكالة، أن الضباط اشتبكوا مع الطائرات المقاتلة والمروحيات الأمريكية المستخدمة في المهمة، نقلًا عن إن بي سي نيوز.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال الاثنين، إن الطيارين اللذين كانا على متن المقاتلة الأمريكية التي أُسقطت فوق إيران يتعافيان بشكل جيد بعد إنقاذهما.

وأوضح ترامب أن أحد الطيارين "الثاني" بقي مختبئا داخل الأراضي الإيرانية لأكثر من يوم قبل أن يتم إنقاذه في عملية وصفها بالخطيرة، مضيفا: "إنه بخير".

كانت مقاتلة أمريكية من طراز إف-15 إي سترايك إيجل تابعة لسلاح الجو الأمريكي قد أُسقطت، الجمعة، فوق إيران، في أول حادثة من نوعها خلال الصراع الجاري.

وتُعد هذه التصريحات أول تعليق علني لترامب بشأن عملية الإنقاذ، التي من المقرر أن يتناول تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي لاحقًا.