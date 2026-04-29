لا يتعامل الجسم مع نقص الفيتامينات بصمت تام، بل يرسل إشارات تحذيرية مبكرة قد تبدو عادية في ظاهرها، لكنها تحمل دلالات صحية مهمة. تجاهل هذه الأعراض قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة وحدوث مضاعفات تؤثر على وظائف الجسم الحيوية، وفقا لما نشره موقع "هيلثي".

إرهاق مستمر رغم الراحة



الشعور بالتعب الدائم، حتى بعد النوم الجيد، قد يكون مؤشرا على نقص فيتامينات أساسية مثل فيتامين "د" أو "ب12"، وهما عنصران يلعبان دورا مهما في إنتاج الطاقة والحفاظ على نشاط الجسم.

تساقط الشعر وهشاشة الأظافر



تراجع صحة الشعر وضعف الأظافر قد يرتبط بنقص عناصر مثل "البيوتين" أو فيتامين "هـ"، ما يؤثر على المظهر العام ويشير إلى خلل غذائي يحتاج إلى تدخل.

تشققات الفم والتهابات اللسان



ظهور تشققات في زوايا الفم أو التهابات متكررة في اللثة واللسان قد يكون علامة على نقص في مجموعة فيتامين "ب"، خاصة "ب2" و"ب6"، وهي أعراض غالبا ما يتم تجاهلها رغم أهميتها.

تنميل الأطراف وضعف الإحساس



الإحساس بوخز أو تنميل في اليدين أو القدمين قد يشير إلى نقص فيتامين "ب12"، وهو عنصر أساسي لصحة الأعصاب، واستمرار هذا العرض قد يؤدي إلى مشكلات عصبية أكثر تعقيدا.

شحوب البشرة واصفرارها



تغير لون البشرة وفقدان نضارتها قد يكون مرتبطا بنقص فيتامين "ب12" أو الحديد، ما يؤثر على إنتاج خلايا الدم وينعكس على المظهر العام والصحة.

ضعف التركيز وتقلب المزاج



نقص بعض الفيتامينات، خاصة فيتامين "د" ومجموعة "ب"، قد يؤثر على الحالة النفسية والذهنية، ما يؤدي إلى ضعف التركيز وتقلبات مزاجية قد تصل في بعض الحالات إلى الاكتئاب.

كيف تتعامل مع هذه الأعراض؟



ينصح الخبراء بعدم تجاهل هذه العلامات، خاصة إذا استمرت لفترة، مع ضرورة إجراء الفحوصات الطبية لتحديد سبب النقص بدقة.

كما يفضل الاعتماد على نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه والبروتينات، إلى جانب استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات غذائية.

