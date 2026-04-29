يتزايد الاهتمام مع التقدم في العمر بحماية الدماغ، وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة عن نتائج لافتة تربط بين تناول البيض بانتظام وانخفاض خطر الإصابة بأمراض الخرف، وعلى رأسها مرض ألزهايمر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أظهرت دراسة أجرتها جامعة لوما ليندا على نحو 40 ألف مشارك، على مدار 15 عاما، أن تناول البيض مرتين أسبوعيا فقط قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بألزهايمر بنسبة لا تقل عن 20%، بينما ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 25% لدى من يتناولونه خمس مرات أسبوعيا أو أكثر.

كيف يؤثر البيض على صحة الدماغ؟

يرجع الباحثون هذه الفوائد إلى احتواء البيض على عنصر الكولين، وهو مركب أساسي يساعد في إنتاج مادة الأستيل كولين، المسؤولة عن دعم الذاكرة وتعزيز كفاءة الخلايا العصبية.

هل يقلل البيض من خطر الخرف؟

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون البيض مرة أو مرتين شهريا تقل لديهم احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 17% مقارنة بمن لا يتناولونه، بينما تصل النسبة إلى 27% لدى من يستهلكونه بشكل منتظم عدة مرات أسبوعيا.

هل الإفراط في تناول البيض آمن؟

رغم هذه الفوائد، يشدد الخبراء على ضرورة الاعتدال، خاصة أن البيض يحتوي على الكوليسترول، إلا أن مؤسسة القلب البريطانية تؤكد أن تناول بيضة واحدة يوميا يعد آمنا لمعظم الأشخاص ضمن نظام غذائي متوازن.

هل تناول البيض يوميًا يقلل خطر الزهايمر؟

7 فوائد مذهلة لـ تناول البيض في السحور