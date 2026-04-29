إعلان

هل يقلل البيض من خطر الخرف؟

كتب : محمود عبده

01:00 ص 29/04/2026

البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتزايد الاهتمام مع التقدم في العمر بحماية الدماغ، وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة عن نتائج لافتة تربط بين تناول البيض بانتظام وانخفاض خطر الإصابة بأمراض الخرف، وعلى رأسها مرض ألزهايمر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أظهرت دراسة أجرتها جامعة لوما ليندا على نحو 40 ألف مشارك، على مدار 15 عاما، أن تناول البيض مرتين أسبوعيا فقط قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بألزهايمر بنسبة لا تقل عن 20%، بينما ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 25% لدى من يتناولونه خمس مرات أسبوعيا أو أكثر.

كيف يؤثر البيض على صحة الدماغ؟

يرجع الباحثون هذه الفوائد إلى احتواء البيض على عنصر الكولين، وهو مركب أساسي يساعد في إنتاج مادة الأستيل كولين، المسؤولة عن دعم الذاكرة وتعزيز كفاءة الخلايا العصبية.

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون البيض مرة أو مرتين شهريا تقل لديهم احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 17% مقارنة بمن لا يتناولونه، بينما تصل النسبة إلى 27% لدى من يستهلكونه بشكل منتظم عدة مرات أسبوعيا.

هل الإفراط في تناول البيض آمن؟

رغم هذه الفوائد، يشدد الخبراء على ضرورة الاعتدال، خاصة أن البيض يحتوي على الكوليسترول، إلا أن مؤسسة القلب البريطانية تؤكد أن تناول بيضة واحدة يوميا يعد آمنا لمعظم الأشخاص ضمن نظام غذائي متوازن.

أحدث الموضوعات

مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"
أخبار مصر

مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"

أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا لدورهم في حرب إيران
شئون عربية و دولية

أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا لدورهم في حرب إيران
بعد جدل نظام الطيبات.. مسئول بالزراعة: مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح
مصراوى TV

بعد جدل نظام الطيبات.. مسئول بالزراعة: مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح
بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
أخبار

بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
هداف الدوري المصري.. من هو علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية؟
رياضة محلية

هداف الدوري المصري.. من هو علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة مختار نوح.. وتشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
أسعار البنزين والسولار.. متى تبدأ الانخفاض؟ اضغط للتفاصيل
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"