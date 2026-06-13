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الاثنين المقبل.. بدء صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر يونيو للمستفيدين

كتب : دينا خالد

12:17 م 13/06/2026

صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، يوم الاثنين المقبل الموافق 15 يونيو، صرف الدعم النقدي الشهري لبرنامج "تكافل وكرامة" للمستفيدين في مختلف محافظات الجمهورية.

ويستطيع المستفيدون صرف مستحقاتهم من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب إمكانية استخدام بطاقات البرنامج في عمليات الدفع الإلكتروني وسداد المعاملات الحكومية وإجراء المشتريات.

ويستفيد من برنامج "تكافل وكرامة" نحو 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي يقارب 18 مليون مواطن، فيما تبلغ موازنة البرنامج نحو 54 مليار جنيه سنويًا، وذلك بعد تطبيق الزيادة الدائمة البالغة 25% التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من شهر أبريل الماضي.

هل توجد زيادة جديدة في دعم "تكافل وكرامة"؟

حتى الآن، لم تعلن الحكومة أو وزارة التضامن الاجتماعي عن أي زيادات جديدة في قيمة الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة".

وكانت آخر زيادة أقرتها الحكومة في البرنامج خلال أبريل 2025 بنسبة 25%، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية ضمن حزمة إجراءات لتحسين دخول المواطنين ومساندتهم في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي متابعة عمليات صرف الدعم بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، لضمان انتظام الصرف وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

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وزارة التضامن تكافل وكرامة الدعم النقدي

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