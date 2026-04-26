جفاف الفم بالرغم من أنه يبدو عرض بسيط، لكنه قد يكون ناتجا عن تناول بعض الأدوية واضطرابات المناعة الذاتية.

هل جفاف الفم المزمن علامة على أمراض خطيرة؟

كشف طبيب القلب الروسي سيرجي فيشتوموف أن جفاف الفم المزمن ليس مجرد علامة على العطش أو التوتر، بل يشير أيضا إلى وجود أمراض خطيرة تخفيها هذه الأعراض، وفقا لـ "lenta".

كيف ترتبط اضطرابات الغدد الصماء بجفاف الفم؟

تعد اضطرابات الغدد الصماء من أكثر أسباب جفاف الفم شيوعا، وينطبق هذا بشكل خاص على داء السكري، حيث يصاحب جفاف الفم غالبا عطش شديد، وكثرة التبول، وشعور بالضعف العام.

كيف تؤدي أمراض المناعة الذاتية إلى جفاف الفم المزمن؟

يمكن أن يكون جفاف الفم المزمن ناجما عن أمراض المناعة الذاتية، وخاصة متلازمة شوجرن، حيث تهاجم منظومة المناعة الغدد اللعابية والدمعية، مما يجعل جفاف الفم مصحوبا بشكل مزمن ويعد أحد أعراض مشكلة خطيرة.

كما يمكن أن تسبب حالات مثل داء السكري، والذئبة، والتهاب المفاصل الروماتويدي جفاف الفم من خلال تأثيرها الصامت.

كيف تؤثر العوامل العصبية والنفسية على جفاف الفم؟

يمكن أن يحدث جفاف الفم بسبب عوامل عصبية ونفسية، إذ يمكن أن يؤدي ازدياد القلق ونوبات الهلع إلى اختلال مؤقت في وظيفة الغدد اللعابية الطبيعية، مما يسبب الشعور بالجفاف.

