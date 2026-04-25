كثيرا ما يُساء فهم العلاقة بين الحليب وحصوات الكلى، إذ يظن البعض أن تجنب الكالسيوم هو الحل الأمثل للوقاية من هذا المرض.

كيف يساعد الحليب في الوقاية من حصوات الكلى؟

وفقا لموقع "health"، الكالسيوم الموجود في الحليب يرتبط بالأوكسالات داخل الجهاز الهضمي قبل وصولها إلى الكلى، ما يقلل من امتصاصها ويحد من تكوّن البلورات، وبالتالي، فإن تناول الحليب بشكل معتدل لا يعد آمنا فحسب، بل يسهم في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى.

هل ينصح الأطباء بتناول الحليب لمرضى حصى الكلى؟

يوضح أطباء أمراض الكلى أن الحليب مصدر مهم للكالسيوم الغذائي الضروري لصحة العظام وتوازن المعادن، كما أن الحصول على الكالسيوم من الطعام يساعد في تقليل امتصاص الأوكسالات، ما ينعكس إيجابا على صحة الكلى.

في المقابل، يُحذر الخبراء من الإفراط في تناول مكملات الكالسيوم دون إشراف طبي، لما تسببه من زيادة مفاجئة في مستويات الكالسيوم في البول.

ما الكمية الآمنة من الحليب يوميا؟

الأشخاص الذين يستهلكون الحليب بانتظام تقل لديهم احتمالات الإصابة بهذا المرض، وكان التأثير أكثر وضوحا لدى النساء، حيث ارتبط الاستهلاك المنتظم بانخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة، ويعود إلى دور الكالسيوم في تقليل امتصاص الأوكسالات.

هل يختلف تأثير الحليب حسب نوع الحصوات؟

الكالسيوم الغذائي لا يزيد خطر الحصوات، بل يساعد على الوقاية منها.

أما مكملات الكالسيوم، خاصة عند تناولها بعيدا عن الوجبات، تؤدي إلى نتائج عكسية بسبب ارتفاع الكالسيوم في البول دون وجود أوكسالات ليرتبط بها داخل الأمعاء.

ما الكمية الآمنة من الحليب؟

يُوصى بالحرص على تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميا من منتجات الألبان، مثل كوب من الحليب، أو وعاء من الزبادي، أو شريحة من الجبن، إضافة إلى شرب كميات كافية من الماء أمرا ضروريا، إذ يسهم في تقليل تركيز المعادن في البول ويساعد على الحد من تكون الحصى.

هل الحليب قليل الدسم خيار أفضل؟

الحليب قليل أو خالي الدسم خيارا مناسبا، إذ يوفر نفس كمية الكالسيوم مع دهون أقل، ما يجعله مفيدا لصحة القلب والتحكم في الوزن.

ما أهم النصائح اليومية للوقاية من حصوات الكلى؟

شرب 2–3 لترات من الماء يوميا.

تقليل الملح والأطعمة المصنعة.

الإكثار من الفواكه والخضراوات الطازجة.

الاعتدال في تناول البروتين الحيواني.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب الذهاب للطبيب المختص فورا عند ظهور أعراض مثل:

ألم شديد في الظهر أو الجانبين.

دم في البول.

غثيان أو قيء مستمر.

ألم أثناء التبول.

حمى أو قشعريرة.

