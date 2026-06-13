قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية وعميد معهد القلب القومي الأسبق، أن إدراج السمن والزبدة بإفراط في إعداد الطعام يعرض القلب إلى الخطر، مؤكدا أن هذه المنتجات تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة التي تؤثر سلبا في صحة القلب والشرايين.

وأوضح استشارى أمراض القلب في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الاستهلاك المفرط لهذه الدهون قد يسهم في تراكم الترسبات داخل الشرايين، ما يزيد من احتمالات الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات القلبية والدماغية وخطر الوفاة.

تأثير الأطعمة المصنعة على صحة القلب

وأشار إلى أن الأطعمة المصنعة والدهون النباتية المهدرجة قد يكون لها تأثير ضار مماثل على الجهاز القلبي الوعائي، موضحا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة مخاطر انسداد الشرايين وارتفاع احتمالات الإصابة بالجلطات، لذا يجب الاعتدال في استهلاكه في حالة وجودها ضمن النظام الغذائي اليومي.

وجبة العشاء وتأثيرها على صحة القلب

وفيما يتعلق بالعادات الغذائية، نصح عميد معهد القلب القومي الأسبق، بعدم تناول وجبة العشاء في أوقات متأخرة من الليل، مشيرا إلى أهمية التوقف عن تناول الطعام قبل ساعات من النوم، كما أوصى مرضى القلب بشكل خاص بتجنب تناول الوجبات بعد الساعة السادسة مساء، لما قد يحققه ذلك من فوائد صحية مرتبطة بعملية التمثيل الغذائي وصحة القلب.

وأضاف أن هذه العادة تمثل جزءا من نمط حياته الشخصي، حيث يحرص على عدم تناول الطعام بعد هذا التوقيت للحفاظ على صحة القلب والشرايين.

هل القهوة تدعم صحة القلب؟

أوضح شعبان أن تناول القهوة دون سكر أو بكميات محدودة من السكر قد يكون مفيدا لصحة عضلة القلب لدى بعض الأشخاص، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الاعتدال في استهلاكها، بحيث لا يتجاوز عدد الأكواب خمسة أكواب يوميا.

النوم الكافي عنصر أساسي للوقاية

وأكد استشاري أمراض القلب، أن الحصول على قسط كاف من النوم يعد من أهم العوامل الداعمة لصحة القلب، مشيرا إلى أهمية النوم لمدة لا تقل عن ست ساعات خلال الليل، و أن السهر المزمن قد ينعكس سلبا على القلب والأوعية الدموية ويزيد من احتمالات التعرض لمضاعفات صحية متعددة.

هل الخضروات والألياف تحمي القلب؟

شدد عميد معهد القلب القومي الأسبق، على أهمية الإكثار من تناول الخضروات الغنية بالألياف الغذائية، لما لها من دور في تعزيز الشعور بالشبع والمساعدة على التحكم في الوزن، وأشار إلى أن الوقاية من السمنة تسهم بشكل مباشر في خفض مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، من بينها أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري والفشل الكلوي.

نصائح للحفاظ على صحة القلب

واختتم شعبان حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على صحة القلب يتطلب اتباع نمط حياة متوازن يشمل التغذية الصحية، والحد من الدهون المشبعة، والحصول على نوم كاف، وممارسة العادات الغذائية السليمة، إلى جانب المحافظة على وزن صحي، بما يسهم في تعزيز كفاءة القلب وضمان تدفق الدم بصورة طبيعية إلى مختلف أعضاء الجسم.

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