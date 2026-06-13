يعتقد كثيرون أن شرب كميات كبيرة من الماء يوميًا هو الخيار الأفضل للحفاظ على الصحة، لكن المفاجأة أن الإفراط أو التقليل في تناول المياه قد يسبب مشكلات صحية واضحة، يرسلها الجسم في صورة علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها.

علامات تشير إلى الإفراط في شرب الماء

عند تناول الماء بكمية تتجاوز الجرعة الموصى بها في اليوم، والتي تتراوح بين 800 و1000 مل في الساعة، يقل تركيز الصوديوم في الدم، مما يسبب:

1- البول الشفاف أو انعدام لونه.

2- كثرة التبول بمعدل يتراوح بين 8 و10 مرات يوميا.

3- تورم الأطراف بسبب احتباس السوائل.

4- الغثيان والقيء.

5- صداع نابض في بعض الحالات.

ووفقًا لما ذكره موقع Cleveland Clinic، فإن استمرار هذه الأعراض قد يستدعي مراجعة الطبيب لتقييم حالة توازن السوائل والأملاح في الجسم.

علامات تدل على عدم شرب كمية كافية من الماء

في المقابل، قد يؤدي نقص السوائل إلى الإصابة بالجفاف، ما يؤثر على كفاءة العديد من الوظائف الحيوية. وتظهر على الجسم مجموعة من العلامات التحذيرية التي تشير إلى الحاجة لزيادة استهلاك الماء، وفقًا لما ذكره موقع "Mayo Clinic ".

ومن أبرز هذه العلامات:

1- تحول لون البول إلى الأصفر الداكن أو لون العنبر.

2- جفاف الفم والجلد وفقدان البشرة لمرونتها الطبيعية.

3- الشعور بالدوخة أو ضعف التركيز نتيجة انخفاض حجم الدم وتراجع وصول الأكسجين إلى الدماغ.

4- الإصابة بالإمساك وصعوبة التبرز بسبب نقص ترطيب الجهاز الهضمي.

كيف تحافظ على ترطيب صحي ومتوازن؟

يفضل اتباع عدد من العادات البسيطة التي تساعد على الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم، من بينها:

شرب الماء على فترات منتظمة طوال اليوم بدلًا من استهلاك كميات كبيرة دفعة واحدة.

الاعتماد على الشعور بالعطش كإشارة طبيعية تدل على حاجة الجسم للسوائل.

مراقبة لون البول، حيث يعد اللون الأصفر الفاتح مؤشرًا جيدًا على الترطيب المناسب.

مع العلم أن احتياجات الجسم من الماء تختلف من شخص لآخر وفقًا للعمر، ومستوى النشاط البدني، والظروف المناخية، والحالة الصحية، ما يجعل الاعتدال والانتباه لإشارات الجسم أفضل وسيلة للحفاظ على الترطيب السليم.

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