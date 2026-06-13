مع التقدم في العمر، تزداد احتمالية ظهور أكياس الكلى، وهي تجمعات مملوءة بالسوائل تتكون داخل الكلية أو على سطحها، ورغم أن معظم الحالات تُصنَّف ضمن الأكياس البسيطة وغير الخطيرة، فإن بعض الأنواع المعقدة قد تتطلب متابعة دقيقة أو تدخلًا علاجيًا لتجنب مضاعفات محتملة.

وبحسب ما ذكره موقع Cleveland Clinic، فإن أكياس الكلى قد تمر دون أعراض في كثير من الحالات، إلا أن بعضها قد يكشف عن نفسه من خلال علامات مبكرة تستدعي الانتباه والفحص الطبي.

ما هي أكياس الكلى؟

أكياس الكلى عبارة عن تجاويف صغيرة مستديرة ذات جدار رقيق تحتوي على سائل مائي، غالبا ما تظهر مع التقدم في العمر، قد تتشكل هذه الأكياس على سطح الكلى أو داخل النيفرونات وهي الوحدات الأساسية لترشيح الدم وإنتاج البول.

تتراوح أحجام الأكياس عادة بين صغيرة جدا، يمكن أن يصل حجمه إلى حجم قبضة اليد، وقد تظهر كيس واحد أو عدة أكياس في إحدى الكليتين أو كلاهما في الغالب، لا تؤثر هذه الأكياس على وظائف الكلى، إلا في حالات نادرة قد تسبب ألما أو ضغطا على الأعضاء المحيطة.

أنواع أكياس الكلى

تشكل الأكياس البسيطة أغلب الحالات، وهي غالبا غير سرطانية وذات تأثير محدود على صحة الجسم، وتتميز بأنها مملوءة بسائل، مستديرة الشكل، و جدارها رقيق، وعادة لا تتطلب متابعة طبية إلا إذا نمت بشكل ملحوظ أو سببت أعراضا.

أكياس كلوية معقدة

الأكياس المعقدة أقل شيوعا، وقد تتحول إلى أورام سرطانية، و تختلف عن الأكياس البسيطة بكونها صلبة أو غير منتظمة الشكل أو ذات جدار سميك، ويصنف الأطباء هذه الأكياس وفق نظام بوسنياك إلى أربع درجات، حيث يحدد كل نوع خطورة احتمال الإصابة بالسرطان وما إذا كان يتطلب إزالة جراحية أو متابعة دقيقة.

الأعراض والعوامل المسببة

غالبا لا تسبب الأكياس البسيطة أي أعراض، ويكتشفها الأطباء عادة بالصدفة خلال فحوصات لأسباب أخرى ومع ذلك، قد تظهر بعض الأعراض عند انفجار الكيس أو الإصابة بالعدوى أو كبر حجمه، مثل:

- ألم في الجانب أو الظهر أو البطن.

- وجود دم في البول أو تغير لونه.

- الإصابة بالحمى أو الشعور بالتعب.

- تغير عادات التبول، مثل التكرار أو الصعوبة.

تحدث الأكياس بسبب انتفاخ أنابيب النيفرون وامتلائها بالسائل، وعادة ليست وراثية، وتزداد احتمالية الإصابة بها مع العمر، خصوصا بعد سن الخمسين، كما يمكن أن ترتبط ببعض الحالات الطبية مثل مرض الكلى متعددة الكيسات أو أمراض الكلى المزمنة.

المضاعفات المحتملة

على الرغم من كون معظم الأكياس بسيطة وغير ضارة، إلا أن بعضها قد يؤدي إلى مضاعفات مثل:

1- العدوى داخل الكيس، مما يسبب ألما وارتفاعا في الحرارة.

2- انسداد مجرى البول نتيجة كبر حجم الكيس، ما قد يؤدي إلى تلف الكلى.

3- تمزق أو نزيف الكيس، ما يسبب ألما أو دما في البول.

التشخيص والفحوصات

يتم اكتشاف الأكياس غالبا بالصدفة أثناء فحوصات تصويرية مثل:

الموجات فوق الصوتية: توفر صورا للكليتين للكشف عن الأكياس.

التصوير المقطعي المحوسب (CT): ينتج صورا ثلاثية الأبعاد للكليتين.

التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI): يساعد على التمييز بين الأكياس المملوءة بالسائل والكتل الصلبة.

اختبارات وظائف الكلى: تقيم كفاءة الكلى وما إذا كان الكيس يؤثر على وظائفها.

عادة ما يحدد الطبيب إذا كانت هناك حاجة لمتابعة الكيس أو إجراء فحوصات دورية كل 6 أشهر إلى سنتين.

العلاج

لا تتطلب معظم الأكياس البسيطة علاجا، إلا إذا كانت تسبب أعراضا أو تؤثر على وظيفة الكلى، أما في حالات الأكياس المعقدة

شفط السائل وتصليب الكيس: يتم إدخال إبرة لتصريف السائل، وأحيانا يحقن محلول لتقليل امتلاء الكيس مرة أخرى.

الجراحة بالمنظار: إزالة الكيس عن طريق شقوق صغيرة، مع تصريف السائل وإزالة أو حرق الجدار الخارجي للكيس.

الوقاية

معظم الأكياس البسيطة لا تسبب مشاكل طويلة الأمد، والتعافي بعد العلاج ناجح للغاية، أما الأكياس المعقدة، فإزالتها قبل تحولها إلى ورم سرطاني تقلل المخاطر بشكل كبير.

لا يمكن الوقاية من تكيسات الكلى البسيطة بشكل كامل، لكن يمكن تقليل المخاطر عبر:

1- شرب كميات كافية من الماء.

2- الحد من الصوديوم في النظام الغذائي.

3- إدارة الحالات المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

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