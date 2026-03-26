فيتامين سي من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، إذ يدعم جهاز المناعة ويعزز صحة الجلد، لكن تناول كميات كبيرة منه، عبر المكملات الغذائية، قد يسبب مشكلات صحية خطيرة، أبرزها تكون حصوات الكلى.

كيف يرتبط فيتامين سي بحصوات الكلى؟

تتحول كميات فيتامين سي الزائدة في الجسم إلى مركب يسمى أوكسالات، والذي يمكن أن يتحد مع الكالسيوم في البول لتكوين حصوات أكسالات الكالسيوم، بحسب Onlymyhealth.

وتزيد الجرعات العالية جدا، مثل تلك التي تتجاوز 1000 ملج يوميا، من مستويات الأوكسالات في البول، ما يزيد من احتمال تكون الحصوات، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي سابق أو استعداد وراثي.

ما الفرق بين المصادر الطبيعية لـ فيتامين سي والمكملات؟



الحصول على فيتامين سي من الأطعمة مثل البرتقال والليمون والفراولة والجوافة أكثر أمانا، إذ توفر هذه المصادر كميات معتدلة من الفيتامين مع عناصر غذائية تساعد على استقلابها بشكل أفضل، ما يقلل من تكون الأوكسالات، بالمقابل، المكملات الغذائية عالية الجرعة تعطي دفعة كبيرة من الفيتامين، ما قد يؤدي لتراكم الأوكسالات في البول وزيادة خطر حصوات الكلى.

نصائح لتقليل مخاطر الحصوات من فيتامين سي



تناول فيتامين سي من خلال الفواكه والخضراوات قدر الإمكان.

الحفاظ على كمية كافية من الكالسيوم الغذائي.

الحد من الملح والبروتين الحيواني بكميات كبيرة.

تجنب المكملات عالية الجرعة دون استشارة الطبيب.

مراقبة الأطعمة الغنية بالأوكسالات مثل السبانخ والبنجر، خاصة إذا كنت معرضا للحصوات.

متى يجب زيارة الطبيب؟



إذا شعرت بأعراض مثل ألم مفاجئ في الظهر أو أسفل البطن، أو وجود دم في البول، أو قيء وحمى، يجب زيارة الطبيب فورا، خصوصا إذا كنت لديك تاريخ مع حصوات الكلى.

