أمراض اللثة قد تزيد من مخاطر مرضى الكلى المزمن

كتب : سيد متولي

04:00 ص 06/04/2026

التهاب اللثة

كشفت دراسة جديدة من جامعة سينسيناتي الأمريكية أن مشاكل اللثة ليست مجرد أمراض فموية، بل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحة مرضى الكلى المزمن، وترتبط هاتان الحالتان عبر آليات التهابية مشتركة تشمل ضعف جهاز المناعة واختلال التوازن الميكروبي في الجسم.

هل مرضى الكلى المزمن معرضون للإصابة بالسكري؟

وأشار الباحثون إلى أن مرضى الكلى المزمن الذين يعانون من أمراض اللثة يواجهون مخاطر أعلى للإصابة بأمراض مزمنة إضافية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، ما يجعل علاجهم أكثر تعقيدًا ويزيد من احتمالية الحاجة إلى دخول المستشفى بشكل متكرر.

ولذلك، توصي الدراسة بالحرص على الفحوصات الدورية للأسنان، خاصة للمرضى الخاضعين لغسيل الكلى أو الذين يخططون لإجراء زرع الكلى، فالعناية المنتظمة باللثة تقلل من الالتهابات وتسهل عملية التحضير للزرع، ما يرفع من نسب نجاح العلاج ويقي من المضاعفات.

كيفية الحفاظ على صحة الجسم

ويؤكد العلماء على أن دمج الرعاية السنية ضمن خطط العلاج الشاملة لمرضى الكلى المزمن هو خطوة ضرورية للحفاظ على صحة الجسم بالكامل، حيث يقلل تنظيف الأسنان من البكتيريا الضارة ويخفض الالتهابات المزمنة التي تؤثر على الأعضاء الحيوية.

وتدعم الدراسات السابقة هذه النتائج، مشيرة إلى أن العناية بالأسنان تقلل من مخاطر مضاعفات الأمراض المزمنة الأخرى، مثل تليف الكبد، مؤكدة أن الصحة الفموية جزء لا يتجزأ من صحة الجسم بشكل عام.

الكلى السكري اللثة

