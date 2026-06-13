البنكرياس من أهم أعضاء الجسم الحيوية، نظرًا لدوره الأساسي في تنظيم مستويات السكر في الدم وإنتاج الإنزيمات الضرورية لعملية الهضم، ما يجعل الحفاظ على صحته ضرورة أساسية لتجنب العديد من المشكلات الصحية المرتبطة بالجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي.

ويؤكد خبراء الصحة أن اتباع نمط حياة صحي ومتوازن يمكن أن يساهم بشكل كبير في دعم وظائف البنكرياس، والحد من الالتهابات، وتقليل الضغط الواقع عليه، من خلال مجموعة من العادات اليومية البسيطة.

وبحسب ما ذكره موقع Healthline، يمكن تعزيز صحة البنكرياس عبر عدد من الخطوات الطبيعية الفعالة.

1- الإقلاع عن التدخين

تحتوي منتجات التبغ على مواد كيميائية ضارة تؤدي إلى تلف الخلايا وزيادة الالتهابات، مما يرفع احتمالية الإصابة بأمراض البنكرياس المختلفة، لذا يعتبر الإقلاع عن التدخين خطوة مهمة للحفاظ على صحته.

2- تناول وجبات صغيرة ومتعددة

بدلا من تناول وجبات كبيرة ترهق الجهاز الهضمي، يفضل توزيع الطعام على 4 إلى 6 وجبات صغيرة ومتوازنة خلال اليوم، ويساعد ذلك على تقليل الجهد المطلوب من البنكرياس لإفراز الإنزيمات الهاضمة بكميات كبيرة دفعة واحدة.

3- تقليل استهلاك الدهون

يساهم الحد من تناول الدهون في تخفيف العبء على البنكرياس، وضرورة تجنب الأطعمة المقلية والدهنية والمصنعة بكثرة، بالإضافة إلى منتجات الألبان كاملة الدسم والدهون المتحولة.

4- الحفاظ على ترطيب الجسم

يساعد شرب ما بين 2 و2.5 لتر من الماء يوميا على دعم إنتاج إنزيمات البنكرياس بكفاءة وتحسين عملية الهضم، كما يساهم في دعم وظائف الجسم الطبيعية للتخلص من الفضلات.

5- ضبط مستويات السكر في الدم

يسهم تقليل استهلاك السكريات المكررة والكربوهيدرات البسيطة في الحد من مقاومة الأنسولين وتقليل الضغط على البنكرياس، ويفضل التركيز على الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض للحفاظ على استقرار مستويات السكر.

6- الإكثار من مضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة على مكافحة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات داخل الجسم، ومن أبرز مصادرها التوت والطماطم والخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب.

7- تناول الخضراوات الصليبية

تتميز الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف، باحتوائها على مركبات نباتية مفيدة تدعم عمليات التنقية الطبيعية التي يقوم بها الجسم وتحافظ على الصحة العامة.

8- اختيار طرق الطهي الصحية

يفضل طهي الطعام بالبخار أو الشواء المعتدل، لأن هذه الطرق تكون ألطف على الجهاز الهضمي والبنكرياس مقارنة بالقلي أو الطهي على درجات حرارة مرتفعة جدا.

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