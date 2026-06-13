إعلان

8 طرق طبيعية لدعم البنكرياس وتحسين الهضم وتنظيم السكر

كتب : آلاء نبيل أحمد

08:00 م 13/06/2026

صحة الكبد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البنكرياس من أهم أعضاء الجسم الحيوية، نظرًا لدوره الأساسي في تنظيم مستويات السكر في الدم وإنتاج الإنزيمات الضرورية لعملية الهضم، ما يجعل الحفاظ على صحته ضرورة أساسية لتجنب العديد من المشكلات الصحية المرتبطة بالجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي.

ويؤكد خبراء الصحة أن اتباع نمط حياة صحي ومتوازن يمكن أن يساهم بشكل كبير في دعم وظائف البنكرياس، والحد من الالتهابات، وتقليل الضغط الواقع عليه، من خلال مجموعة من العادات اليومية البسيطة.

وبحسب ما ذكره موقع Healthline، يمكن تعزيز صحة البنكرياس عبر عدد من الخطوات الطبيعية الفعالة.

1- الإقلاع عن التدخين

تحتوي منتجات التبغ على مواد كيميائية ضارة تؤدي إلى تلف الخلايا وزيادة الالتهابات، مما يرفع احتمالية الإصابة بأمراض البنكرياس المختلفة، لذا يعتبر الإقلاع عن التدخين خطوة مهمة للحفاظ على صحته.

2- تناول وجبات صغيرة ومتعددة

بدلا من تناول وجبات كبيرة ترهق الجهاز الهضمي، يفضل توزيع الطعام على 4 إلى 6 وجبات صغيرة ومتوازنة خلال اليوم، ويساعد ذلك على تقليل الجهد المطلوب من البنكرياس لإفراز الإنزيمات الهاضمة بكميات كبيرة دفعة واحدة.

3- تقليل استهلاك الدهون

يساهم الحد من تناول الدهون في تخفيف العبء على البنكرياس، وضرورة تجنب الأطعمة المقلية والدهنية والمصنعة بكثرة، بالإضافة إلى منتجات الألبان كاملة الدسم والدهون المتحولة.

4- الحفاظ على ترطيب الجسم

يساعد شرب ما بين 2 و2.5 لتر من الماء يوميا على دعم إنتاج إنزيمات البنكرياس بكفاءة وتحسين عملية الهضم، كما يساهم في دعم وظائف الجسم الطبيعية للتخلص من الفضلات.

5- ضبط مستويات السكر في الدم

يسهم تقليل استهلاك السكريات المكررة والكربوهيدرات البسيطة في الحد من مقاومة الأنسولين وتقليل الضغط على البنكرياس، ويفضل التركيز على الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض للحفاظ على استقرار مستويات السكر.

6- الإكثار من مضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة على مكافحة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات داخل الجسم، ومن أبرز مصادرها التوت والطماطم والخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب.

7- تناول الخضراوات الصليبية

تتميز الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف، باحتوائها على مركبات نباتية مفيدة تدعم عمليات التنقية الطبيعية التي يقوم بها الجسم وتحافظ على الصحة العامة.

8- اختيار طرق الطهي الصحية

يفضل طهي الطعام بالبخار أو الشواء المعتدل، لأن هذه الطرق تكون ألطف على الجهاز الهضمي والبنكرياس مقارنة بالقلي أو الطهي على درجات حرارة مرتفعة جدا.

اقرأ أيضا:

ما تأثير تناول الموز شديد النضج على الكبد والكلى؟

4 فواكه ومكسرات تحمي من التهاب الكبد الدهني

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

صحة الكبد التدخين السكري

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

وزير التموين: الدولة لن ترفع يدها عن الدعم وستحدد سعرًا موحدًا لرغيف الخبز
أخبار مصر

وزير التموين: الدولة لن ترفع يدها عن الدعم وستحدد سعرًا موحدًا لرغيف الخبز
"لا تذهبوا إلى الملعب".. نبوءة غريبة بشأن مباراة البرازيل في كأس العالم
شئون عربية و دولية

"لا تذهبوا إلى الملعب".. نبوءة غريبة بشأن مباراة البرازيل في كأس العالم
بعد اتهامه بابتزاز ولية أمر.. قرار جديد بشأن قضية مدير تعليم بالقليوبية
أخبار المحافظات

بعد اتهامه بابتزاز ولية أمر.. قرار جديد بشأن قضية مدير تعليم بالقليوبية
توم كروز وجعفر جاكسون..20 صورة لنجوم الفن في مدرجات كأس العالم 2026
زووم

توم كروز وجعفر جاكسون..20 صورة لنجوم الفن في مدرجات كأس العالم 2026
هل تزيد أجور القطاع الخاص في يوليو؟.. عضو بـ"القومي للأجور" يحسم الجدل
أخبار مصر

هل تزيد أجور القطاع الخاص في يوليو؟.. عضو بـ"القومي للأجور" يحسم الجدل

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: 35 مليار جنيه من دعم الخبز لا تصل لمستحقيها سنويًا
مدبولي: محطة إدكو للغاز أصل استراتيجي وتكلفة إنشائها تتجاوز 10 مليارات دولار
اتفرج ببلاش.. 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا