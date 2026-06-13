عدم انتظام ضربات القلب من المشكلات الصحية التي قد تمر أحيانا دون ملاحظة، لكنه في بعض الحالات قد يكون مؤشرا على اضطراب يستدعي استشارة الطبيب.

فيما يلي، أبرز العلامات التي قد تكشف عن وجود اضطراب في نظم القلب، وفقا لموقع "thehealth".

ضيق التنفس علامة على اضطراب ضربات القلب

قد يؤدي اضطراب ضربات القلب إلى ضعف قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة، ما يقلل من وصول الأكسجين إلى أنحاء الجسم المختلفة، وينتج عن ذلك الشعور بضيق التنفس، سواء أثناء بذل المجهود أو حتى أثناء الراحة، وهو عرض يستدعي الانتباه خاصة إذا ظهر بشكل مفاجئ أو ازداد سوءا.

العلاقة بين الشعور بالدوخة والدوار وأمراض القلب

الشعور بالدوخة أو الدوار من الأعراض المرتبطة بعدم انتظام ضربات القلب، إذ قد يؤثر الخلل في ضربات القلب على تدفق الدم إلى الدماغ.

وقد يشعر المصاب بعدم الاتزان أو بقرب فقدان الوعي، وهي أعراض تستدعي استشارة الطبيب لتحديد السبب.

ألم الصدر كإنذار لمشكلة قلبية محتملة

قد يكون ألم الصدر أو الشعور بالضغط والانزعاج في هذه المنطقة علامة تحذيرية على وجود مشكلة قلبية خطيرة، مثل اضطراب نظم القلب أو النوبة القلبية.

ويُنصح باستشارة الطبيب فورا إذا صاحب ألم الصدر أعراض أخرى مثل التعرق الشديد أو الغثيان أو امتداد الألم إلى الذراعين أو الفك.

التعب والإرهاق المستمر بسبب اضطراب النبض

عندما لا يعمل القلب بكفاءة نتيجة اضطراب النبض، قد لا يحصل الجسم على الكمية الكافية من الدم والأكسجين، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق حتى بعد الحصول على قسط كاف من الراحة والنوم.

نوبات الإغماء ودلالتها على اضطراب خطير في القلب

الإغماء أو الشعور المفاجئ بقرب فقدان الوعي من العلامات المقلقة التي قد تشير إلى اضطراب خطير في ضربات القلب، ويحدث ذلك نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.

خفقان القلب من الحالات التي تستدعي الطبيب

يشعر المصاب بالخفقان عندما تبدو ضربات القلب أسرع أو أقوى من المعتاد أو غير منتظمة، وبينما قد يكون ذلك ناتجا عن الإجهاد أو المجهود، فإن استمراره أو تكراره قد يستدعي استشارة الطبيب للكشف عن أي اضطراب محتمل في نظم القلب.

تورم الساقين والقدمين وعلاقته بضعف كفاءة القلب

قد يشير تورم الساقين أو الكاحلين أو القدمين إلى ضعف كفاءة القلب في ضخ الدم، ما يؤدي إلى تجمع السوائل في الأطراف السفلية، وقد يصاحب ذلك مع أعراض أخرى، أبرزها ضيق التنفس والإرهاق المستمر، ما يستدعي عدم تجاهل هذه العلامات.

متى تصبح الحالة خطيرة؟

ينصح بعدم تجاهل أي من هذه الأعراض، خاصة إذا كانت متكررة أو مصحوبة بالإغماء أو ألم الصدر أو ضيق التنفس الشديد، إذ قد تكون مؤشرا على حالة قلبية تستدعي التدخل الطبي الفوري للحفاظ على صحة القلب وتجنب المضاعفات المحتملة.

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