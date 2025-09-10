إعلان

اضطرابات الغدة الدرقية.. نصائح غذائية لتخفيف الأعراض

08:00 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

اضطراب الغدة الدرقية



كتب - سيد متولي

اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يخفف من الأعراض الشائعة لاضطرابات الغدة الدرقية لدى النساء، مثل زيادة الوزن الغامضة والإرهاق الشديد وخفقان القلب.

وتظهر هذه الأعراض عندما تتعطل الغدة الدرقية، وهي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في الرقبة.

ويعد مرض الغدة الدرقية أكثر شيوعا لدى النساء مقارنة بالرجال، وغالبا ما ينتج عن خلل في الجهاز المناعي مثل مرض هاشيموتو (قصور الغدة) أو مرض غريف (فرط نشاط الغدة)، وغالبا ما تبقى الأعراض غير مشخصة لسنوات، ويكتشف السبب بعد ظهور التعب المستمر أو تغيرات الوزن أو مشاكل في الشعر أو المزاج.

وقصور الغدة الدرقية يؤدي إلى الإرهاق وزيادة الوزن والإمساك والشعور المستمر بالبرد، بينما يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية فقدانا سريعا في الوزن والتعرق والحكة وخفقان القلب، بحسب ديلي ميل.

وتوصي أخصائية وظائف الأعضاء، هانا بيلشام، بتناول الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية. كما شددت على أهمية عناصر مثل السيلينيوم والزنك واليود والحديد والكالسيوم، وفيتامين (د)، الموجودة في المكسرات والبذور والأسماك الزيتية واللحوم الخالية من الدهون.

وتحذر الصيدلانية، ديبورا جرايسون، المصابات بفرط نشاط الغدة الدرقية من الإفراط في تناول اليود، الموجود في منتجات الألبان، بينما تنصح الدكتورة نيروشا كوماران بتجنب الأطعمة فائقة المعالجة والكافيين الزائد، والتركيز على البروتينات الخالية من الدهون والكربوهيدرات المعقدة والفواكه والخضراوات والأطعمة الغنية بأوميجا 3.

وتوضح الدكتورة آسيا أحمد أن النظام الغذائي لا يعالج الغدة الدرقية، لكنه يدعم الصحة العامة ويسهل التعايش مع الأعراض. كما تحذر من أن بعض المكملات والأطعمة الغنية بالكالسيوم أو الحديد أو الألياف يمكن أن تؤثر على امتصاص أدوية الغدة الدرقية، لذا يُنصح بتناول الدواء على معدة فارغة والانتظار نصف ساعة قبل الطعام.

اضطراب الغدة الدرقية اسباب اضطراب الغدة الدرقية
