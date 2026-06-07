حذر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، من وضع الفول والأطعمة الساخنة داخل الأكياس البلاستيكية لفترات طويلة، مؤكدا أن هذه العادة اليومية قد تسبب أضرارا صحية خطيرة تؤثر على الكلى والكبد وأعضاء الجسم المختلفة.

درجات الحرارة المرتفعة تساعد على تفاعل المواد الكيميائية

وأوضح القيعي في تصريحات لمصراوي أن درجات الحرارة المرتفعة تساعد على تفاعل المواد الكيميائية الموجودة في بعض أنواع البلاستيك مع الطعام، ما يؤدي إلى انتقال مركبات ضارة إلى الفول، خاصة عند استخدام أكياس غير مخصصة لحفظ الأطعمة الساخنة.

وأضاف أن تراكم هذه المواد الكيميائية داخل الجسم مع مرور الوقت قد يشكل عبئا إضافيا على الكلى، باعتبارها العضو المسؤول عن تنقية الدم والتخلص من السموم، وهو ما قد يزيد من احتمالات الإصابة بمشكلات صحية على المدى الطويل.

أضرار الاستخدام المتكرر للأكياس البلاستيكية مع الأطعمة الساخنة

وأشار إلى أن الاستخدام المتكرر للأكياس البلاستيكية مع الأطعمة الساخنة قد يؤدي أيضا إلى اضطرابات بالجهاز الهضمي، إلى جانب تأثيرات سلبية محتملة على وظائف الكبد والكلى، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

ونصح أخصائي التغذية بضرورة حفظ الفول والأطعمة الساخنة في أوعية آمنة ومخصصة للطعام، مثل العبوات الزجاجية أو المعدنية أو البلاستيكية المقاومة للحرارة، مع تجنب استخدام الأكياس البلاستيكية التقليدية في حفظ الطعام الساخن.