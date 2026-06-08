أكدت مديرة مركز الغدد الصماء التابع لوزارة الصحة الروسية، ناتاليا موكريشيفا، أن التعامل مع السمنة ممكن، لكنه يتطلب التزامًا طويل الأمد يقوم على تحقيق توازن دقيق بين السعرات الحرارية المستهلكة ومستوى النشاط البدني اليومي.

وأوضحت موكريشيفا أن التخلص من السمنة ليس أمرًا سريعًا، بل قد يمتد تأثيره إلى عدة أجيال، مشيرة إلى ضرورة تغيير نمط التفكير تجاه الغذاء، بحيث يصبح تناول الطعام أكثر وعيًا وارتباطًا بحجم الحركة اليومية، وليس مجرد عادة استهلاكية، بحسب "نوفوستي".

وفي السياق نفسه، أشار الأكاديمي الروسي إيفان ديدوف إلى أن الجمع بين سوء التغذية وقلة الحركة يمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على المدى الطويل.

كما لفت خبراء تغذية إلى أن توقيت تناول وجبة الإفطار يلعب دورًا مهمًا في تنظيم عملية الأيض والحفاظ على صحة القلب، خاصة فيما يتعلق بمستويات الكوليسترول.

ويوصي المختصون بتناول فطور متوازن خلال أول ساعتين من الاستيقاظ، لما له من تأثير إيجابي في ضبط الشهية خلال اليوم، وتقليل فرص تناول أطعمة غير صحية أو الإفراط في الأكل، وهو ما ينعكس بدوره على صحة القلب ومستويات الدهون في الدم.