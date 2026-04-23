في معظم الأحيان لا يكون تنميل الأطراف خطيرا، ولا يوجد منا أحد لم يشعر بهذا الشعور، وغالبا ما يزول بعد فترة قصيرة ولا يدوم طويلا.

ولكن في بعض الحالات يكون هذا الأمر خطرا جدا وقد يهدد الحياة، ويجب التوجه للطبيب فورا إنقاذا لحياتك.

وفي التقرير التالي نوضح الحالات التي يكون فيها تنميل الأطراف خطرا على الحياة وفق ما ذكره موقع mayoclinic.

حالات تستوجب التدخل الطبي الفوري

يجب ألا يتم التهاون مع تنميل الأطراف إذا بدأ بشكل مفاجئ، أو إذا جاء في أعقاب إصابة حديثة في الرأس، أو في حال شمل ذراعا أو ساقا بالكامل. هذه المؤشرات قد تدل على إصابة عصبية أو وعائية تستدعي فحصا فوريا.

علامات مرافقة تزيد من خطورة الوضع

تزداد ضرورة طلب الرعاية الطبية الطارئة إذا ترافق التنميل مع أعراض أخرى تشير إلى خلل وظيفي في الجسم، ومن أبرزها:

الشعور بالضعف المفاجئ أو الشلل.

التشوش الذهني أو صعوبة النطق والكلام.

الدوار المفاجئ أو الإصابة بصداع شديد وغير مبرر.

متى نلجأ للفحص بالأشعة؟

من المرجح أن يوجهك الطبيب لإجراء فحص بالأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي في ظروف محددة، خاصة إذا كنت قد تعرضت لإصابة سابقة في الرأس، أو في حال اشتباه الطبيب بوجود ورم في الدماغ أو احتمال حدوث سكتة دماغية، وذلك لاستبعاد أي مخاطر جسيمة.

حالات تستدعي المتابعة مع أخصائي

ليس كل تنميل يتطلب طوارئ، ولكن هناك حالات تستدعي حجز موعد لمراجعة أخصائي الرعاية الصحية إذا كان التنميل:

يبدأ أو يتفاقم بشكل تدريجي ومستمر.

يؤثر على جانبي الجسم في آن واحد.

يأتي ويختفي بشكل متكرر دون سبب واضح.

يبدو مرتبطا بمهام محددة أو أنشطة تتضمن حركات متكررة.

يتركز في جزء صغير من الطرف، مثل أصابع اليد أو القدم فقط.

