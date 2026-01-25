إعلان

5 مشروبات تسبب السكتة الدماغية وتدمير الدماغ.. احذر الإفراط في تناولها

كتب : شيماء مرسي

04:00 م 25/01/2026

صورة تعبيرية

تناول بعض المشروبات يسرع شيخوخة الدماغ ويسبب تراجع الذاكرة وبطء التفكير والسكتة الدماغية والخرف، لذا يجب تجنب الإفراط في تناولها.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم المشروبات التي تسبب السكتة الدماغية، وفقا لموقع "eatthis".

المشروبات الغازية والسكرية

استهلاك عبوتين من المشروبات الغازية أسبوعيا يؤثر سلبا على صحة القلب، ويسبب ارتفاع مستويات السكر والأنسولين في الدم وزيادة الالتهابات وتلف الدماغ.

مشروبات الطاقة

يؤدي الإفراط في تناولها إلى اضطراب مستويات السكر في الدم ونقص الطاقة والشعور بالإرهاق الشديد، ومع مرور الوقت، الضغط المستمر على الجهاز العصبي، مما يجعل الدماغ أكثر عرضة للتدهور.

المشروبات الغازية الدايت

المشروبات الغازية الدايت خالية من السكر، لكنها تحتوي على المحليات الصناعية التي تؤثر سلبا على بكتيريا الأمعاء ومستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

مشروبات القهوة المحلاة

تحتوي القهوة على مضادات أكسدة تدعم صحة الدماغ، لكن مشروبات القهوة السكرية تفقدها هذه الفوائد.

ومع مرور الوقت، يؤدي تناول هذه المشروبات يوميا إلى ارتفاعات حادة في نسبة السكر في الدم والتهابات تضعف التركيز والذاكرة والطاقة.

