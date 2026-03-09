تعد السكتة الدماغية من أخطر الحالات الطبية الطارئة التي قد تهدد حياة الإنسان إذا لم يتم التعامل معها بسرعة، وغالبًا ما تظهر بعض العلامات التحذيرية قبل حدوثها أو في لحظاتها الأولى، إلا أن كثيرين قد يتجاهلونها أو لا يدركون خطورتها، ومن بين هذه العلامات أعراض قد تظهر في اللسان والكلام.

ما هي السكتة الدماغية؟

وبحسب ما ورد عبر صحيفة، healthline، السكتة الدماغية تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، ما يؤدي إلى نقص الأكسجين وتلف الخلايا الدماغية خلال دقائق، وقد تنتج السكتة إما عن انسداد أحد الأوعية الدموية في الدماغ أو بسبب نزيف دماغي.

متى تظهر أعراض السكتة الدماغية؟

تظهر أعراض السكتة الدماغية عادة بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، وقد تتطور خلال دقائق أو ساعات قليلة من حدوثها، ولهذا السبب يؤكد الأطباء أن سرعة ملاحظة الأعراض وطلب المساعدة الطبية فورًا قد تقلل من المضاعفات الخطيرة وتزيد فرص النجاة.

كيف يمكن ملاحظة علامات السكتة الدماغية مبكرا؟

يمكن التعرف على السكتة الدماغية من خلال مجموعة من الأعراض الجسدية والعصبية التي تظهر فجأة، خاصة تلك المرتبطة بالحركة والكلام والتوازن.

ما هي العلامات التي تنذر بالإصابة بسكتة دماغية؟

1- ثقل أو اضطراب في اللسان والكلام

يعد اضطراب الكلام من أبرز العلامات المبكرة، حيث قد يلاحظ الشخص صعوبة في نطق الكلمات أو تلعثمًا مفاجئًا، وقد يشعر بثقل في اللسان يجعله غير قادر على التحدث بوضوح.

2- ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع

قد يشعر المصاب بضعف أو خدر في أحد جانبي الجسم، خصوصًا في الوجه أو الذراع أو الساق، وغالبًا ما يظهر في جانب واحد فقط

3- تشوش أو فقدان مفاجئ في الرؤية

قد يعاني بعض الأشخاص من ضعف مفاجئ في الرؤية في عين واحدة أو كلتا العينين، أو رؤية ضبابية دون سبب واضح.

4- صداع شديد ومفاجئ

قد يظهر صداع قوي ومفاجئ يختلف عن الصداع المعتاد، وقد يصاحبه شعور بالغثيان أو القيء في بعض الحالات.

5- فقدان التوازن أو الدوخة

الشعور بدوخة مفاجئة أو فقدان القدرة على الحفاظ على التوازن قد يكون أحد العلامات التحذيرية التي تشير إلى حدوث اضطراب في الدماغ.

لماذا تعد السكتة الدماغية حالة طبية خطيرة؟

تكمن خطورة السكتة الدماغية في أن خلايا الدماغ تبدأ في التلف خلال دقائق من توقف تدفق الدم، لذلك فإن التأخر في العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الشلل أو فقدان القدرة على الكلام أو حتى الوفاة.

هل يمكن الوقاية من السكتة الدماغية؟

أن اتباع نمط حياة صحي قد يساعد بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ومن أهم طرق الوقاية

التحكم في ضغط الدم.

تقليل مستويات الكوليسترول.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

التوقف عن التدخين.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

ما هي النصائح الطبية لمنع حدوث السكتة الدماغية؟

يمكن للتدخل الطبي السريع أن ينقذ حياة المصاب ويقلل من المضاعفات الخطيرة لذلك ينصح الأطباء بعدم تجاهل أي أعراض مفاجئة تتعلق بالكلام أو الحركة أو التوازن، والتوجه فورًا إلى أقرب مركز طبي عند ملاحظتها.

