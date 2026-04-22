لقى شخص في العقد السادس من العمر مصرعه، وأُصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، في نطاق مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز سمسطا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود حالتي إصابة وحالة وفاة.

بيانات الضحايا

تبين أن الحادث أسفر عن مصرع "ع.ق. ح."، 56 عامًا، مقيم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وإصابة "ن. م. ع. ح."، 29 عامًا، مقيم بمحافظة المنيا، باشتباه كسر في الكتف الأيمن وكدمة بالوجه، وشقيقه "ع. م. ع. ح."، 39 عامًا، مقيم بمحافظة المنيا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.