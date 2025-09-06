لن تتوقع.. فوائد الفلفل الأصفر على صحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله:

الفلفل الأصفر، بنكهته الحلوة الخفيفة، يعتبر من المغذيات التي تعزز صحة الجسم.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع مصراوي أبرز الفوائد الصحية للفلفل الأصفر،وفق ما جاء في موقعي، "EatingWell"، "Healthline".

غني بفيتامين C لتقوية المناعة

الفلفل الأصفر أحد أفضل مصادر فيتامين C، إذ يحتوي ثمرة واحدة على حوالي 342 ملغ، أي ما يعادل 380 % من الاحتياج اليومي المعتاد للبالغين.

هذا الفيتامين ضروري لتعزيز جهاز المناعة، دعم الشفاء، وتحفيز إنتاج الكولاجين لحماية الجلد والأنسجة

مضادات أكسدة قوية تحارب الالتهاب والأمراض المزمنة

يحتوي الفلفل الأصفر على مجموعة رائعة من مضادات الأكسدة مثل البيتا-كاروتين والليكوبين والفلافونويدات (الكويرسيتين واللوتولين).

تسهم هذه المركبات في تقليل الالتهاب، دعم القلب، الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض الشرايين.

يحسن صحة العين

يحتوي الفلفل الأصفر على البيتا-كاروتين واللوتين، وهي مواد مفيدة لصحة الشبكية. اللوتين يساعد على حماية العين من التلف الحراري وتأخير التغيّرات المرتبطة بالتقدّم في السن مثل التعتيم (المياه البيضاء) والضمور.

غني بالألياف لدعم الجهاز الهضمي

يقدّم الفلفل الأصفر نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تعزّز الهضم، تحارب الإمساك، وتساعد في الحفاظ على بكتيريا الأمعاء الصحية.

كما تساهم هذه الألياف في تقليل خطر الإصابة بأمراض القولون المزمنة.

يدعم صحة الدم والحوامل بفولات وفيتامين B6

يحتوي الفلفل الأصفر على حمض الفولات وفيتامين B6، اللذين يعدّان مهمين لإنتاج خلايا الدم الحمراء وصحة الأعصاب.

الفولات أساسيٌّ للحوامل، إذ يساعد على حماية الجنين من بعض التشوّهات أوعية الدماغ

يساعد في التحكم بالوزن والسعرات الحرارية منخفضة

يتميز الفلفل الأصفر بكونه منخفض السعرات (حوالي 27 كالوري لكل 100 ج)، ما يجعله مناسبًا لمن يرغب في الحفاظ على الوزن ضمن نظام غذائي صحي.