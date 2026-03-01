مع انتشار سلالات جديدة من الإنفلونزا خلال فصل الشتاء، يتجه كثيرون نحو الحلول الطبيعية لدعم مناعتهم، إلى جانب اللقاحات، بحثًا عن حماية فعّالة وسريعة من الأعراض الشديدة.

ويشير خبراء تغذية إلى أن إدخال الفلفل الحلو، خاصة الأحمر، ضمن النظام الغذائي اليومي قد يلعب دورا داعما في الوقاية من أحدث سلالة تعرف إعلاميا باسم "الإنفلونزا الخارقة".

وتظهر بيانات صحية أمريكية أن سلالة الإنفلونزا الجديدة H3N2 – K تنتشر بوتيرة متسارعة في 32 ولاية، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات دخول المستشفيات بنسبة 54% خلال أسبوع واحد فقط، فضلا عن تسجيل وفيات بين الأطفال خلال الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن النظام الغذائي الغني بالعناصر الداعمة للمناعة، وعلى رأسها فيتامين سي، يمكن أن يشكل عامل حماية إضافية ضد الإنفلونزا.

الفلفل الحلو

تشير الأبحاث إلى أن الفلفل الحلو الأحمر يعد من أغنى الخضروات بفيتامين سي، بل قد يتفوق على البرتقال في بعض أنواعه. كما يلعب لون الفلفل دورا مهما في تحديد قيمته الغذائية.

وتحتوي جميع ألوان الفلفل الحلو على نسب جيدة من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، التي تساهم في تقليل الالتهابات ودعم وظائف الجهاز المناعي، إلا أن الخبراء يفضلون الفلفل الأحمر تحديدا.

لماذا الفلفل الأحمر هو الأفضل؟

يعكس لون الفلفل درجة نضجه، فالأخضر يعد الأقل نضجا، بينما يشير اللون الأحمر إلى اكتمال النمو، وهو ما يمنحه قيمة غذائية أعلى.

وتقول كارا ليدون، أخصائية التغذية في بوسطن، إن الفلفل الأحمر غالبا ما يتصدر قائمة الخضروات من حيث الفائدة الصحية الشاملة، نظرا لطول فترة نضجه واحتوائه على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة.

كما تؤدي فترة النضج الأطول إلى زيادة تركيز فيتاميني A وC، وهو ما تؤكده دراسة نشرت في المجلة الدولية لعلوم الأغذية والتغذية، حيث أظهرت أن الفلفل الأحمر يحتوي على فيتامين سي بنسبة تصل إلى 60% أكثر من الفلفل الأخضر.

جرعة قوية من المناعة

يوفر كوب واحد فقط من الفلفل الأحمر المفروم نحو 200 مليغرام من فيتامين سي، أي ما يعادل قرابة ثلاثة أضعاف الكمية الموجودة في ثمرة برتقال واحدة، ويغطي حوالي 169% من الاحتياج اليومي الموصى به.

كما يحتوي الفلفل الأحمر على مضادات أكسدة فعالة مثل الكابسنتين، والفيولاكسانثين، واللوتين، والكيرسيتين، واللوتولين، وهي مركبات تساعد في تقليل الالتهابات وخفض مخاطر الأمراض المزمنة، إلى جانب كونه منخفض السعرات الحرارية، إذ لا يتجاوز كوب واحد منه 30 سعرة حرارية.

أفضل طرق الطهي

وينصح الخبراء بطهي الفلفل الحلو على البخار أو بالقلي السريع، للحفاظ على الفيتامينات الذائبة في الماء، وعلى رأسها فيتامين سي، والاستفادة القصوى من قيمته الغذائية.