مكون سري في مطبخك يحميك من السرطان وارتفاع الكوليسترول

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسات حديثة أجراها باحثون بريطانيون أن الفلفل الحار قد يسهم في خفض الكوليسترول والوقاية من السرطان والحفاظ على صحة القلب، وذلك بفضل محتواه على مركب الكابسيسين الذي يعطي له نكهته الحارة.

ولا يقتصر دور الكابسيسين على منح الفلفل الحار الطعم الحار فحسب، بل يتميز أيضا بخصائصه الخافضة للكوليسترول، وقد يسهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان والتهاب المفاصل، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وفي الدراسة، استعرض الباحثون تسع تجارب خاضعة للرقابة شملت 461 مريضا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي وهي مجموعة من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومشكلات القلب والأوعية الدموية.

وكشفت النتائج أن تناول الكابسيسين أدى بشكل ملحوظ إلى خفض الكوليسترول الضار.

وأوضح الباحثون أن مكملات الكابسيسين (CAP) ساهمت في خفض مستويات الكوليسترول الكلي لدى مرضى متلازمة التمثيل الغذائي، ومع ذلك، فإن استخدام الكابسيسين على المدى القصير (أقل من 12 أسبوعًا) لدى النساء قد يخفض أيضا مستويات الدهون الثلاثية "نوع من الدهون الموجودة في الدم".

وأشارت الدراسة أن الفلفل الحار والكابسيسين قد يساعدان على مكافحة أمراض القلب. وانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب.

ودرس الباحثون الأنظمة الغذائية والتاريخ الصحي لأكثر من 22 ألف فرد يقيمون في جنوب إيطاليا، وتمت مراقبتهم لفترة زمنية متوسطة تزيد قليلاً عن ثماني سنوات.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا الفلفل الحار أكثر من أربع مرات أسبوعيا انخفضت لديهم احتمالية الوفاة بأمراض القلب بنحو الثلث مقارنة بمن لم يتناولوا هذا الطعام الحار.

وقال الباحثون: "يرتبط الاستهلاك المنتظم للفلفل الحار بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بغض النظر عن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الالتزام بالنظام الغذائي المتوسطي، ولا تؤثر المؤشرات الحيوية المعروفة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلا بشكل طفيف على ارتباط تناول الفلفل الحار بالوفاة".

وكشفت الدراسة الذي شملت 564,748 مشاركا على مدى فترة زمنية متوسطة بلغت 9.7 سنوات، عن وجود رابط مثير للاهتمام بين استهلاك الأطعمة الحارة والفوائد الصحية.

واكتشف مؤلفو الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الحارة بانتظام لديهم خطر أقل للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أنه بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يستهلكون الطعام الحار بانتظام، فإن المستهلكين المنتظمين للطعام الحار واجهوا خطرا أقل بنسبة 12٪ للوفاة لأي سبب من الأسباب.

وبالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن تناول الطعام الحار كان مرتبطا بشكل كبير بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب، ولكن هذا لم يكن الحال بالنسبة لأمراض الأوعية الدموية الدماغية.

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