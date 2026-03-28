تعرف بذور الشيا بفوائدها الصحية العديدة، حيث يتم استخدامها في الخبز، والحبوب، والسلطات، وأحيانا يتم تناولها منفردة.

ومع انتشارها في متاجر الأغذية الصحية، بدأ العديد من الأشخاص يدرجونها ضمن نظامهم الغذائي اليومي للحفاظ على صحة القلب وضبط مستويات الدهون في الدم.

وبحسب موقع Healthline، فإن الدراسات العلمية أظهرت أن بذور الشيا قادرة على خفض مستويات الدهون الثلاثية بشكل ملحوظ، خاصة عند دمجها مع أطعمة غنية بالألياف مثل فول الصويا والشوفان، ما يعزز تأثيرها الإيجابي على صحة القلب والكوليسترول.

هل تساعد بذور الشيا في خفض الدهون والكوليسترول؟

تشير الدراسات إلى أن بذور الشيا تساعد على الحفاظ على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية ضمن المعدل الطبيعي، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويعزز صحة الجهاز الدوري بشكل عام.

كيف تدرج بذور الشيا في النظام الغذائي؟

يمكن إضافتها إلى الحبوب، الزبادي، السلطات، أو حتى الخبز، ما يجعل من السهل الاستفادة من قيمتها الغذائية. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى محتواها العالي من السعرات الحرارية، حيث ينصح بتناولها باعتدال لتجنب زيادة الوزن.

هل هناك تحذيرات عند تناول بذور الشيا؟

رغم فوائدها العديدة، فإن الإفراط في تناول بذور الشيا قد يؤدي إلى زيادة السعرات والدهون اليومية.

لذلك، كأي طعام صحي، الاعتدال هو مفتاح الاستفادة المثلى من هذه البذور المغذية.

