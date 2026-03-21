تعد الأزمات القلبية من أخطر المشكلات الصحية التي تهدد حياة الإنسان، وغالبا ما يعتقد البعض أنها تحدث بشكل مفاجئ دون أي مقدمات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" فإن الجسم يرسل إشارات تحذيرية قبل حدوث الأزمة القلبية بفترة قد تمتد إلى ساعات أو أيام، وأحيانا أسابيع.

التعرف على هذه العلامات مبكرا قد يساعد في إنقاذ الحياة والوقاية من مضاعفات خطيرة.

هل يحدث ألم أو ضغط في الصدر؟

يعد ألم الصدر من أكثر الأعراض شيوعا قبل حدوث الأزمة القلبية ويصفه الكثير من المرضى بأنه شعور بالضغط أو الثقل أو الامتلاء في منتصف الصدر.

وقد يستمر الألم لعدة دقائق أو يختفي ثم يعود مرة أخرى.

كيف ينتشر الألم إلى الذراع أو الكتف أو الفك؟

في بعض الحالات لا يقتصر الألم على الصدر فقط، بل قد يمتد إلى الذراع الأيسر أو الكتفين أو الظهر أو الرقبة أو الفك، وقد يشعر البعض بألم في هذه المناطق دون وجود ألم واضح في الصدر.

متي يحدث ضيق في التنفس؟

من العلامات التحذيرية المهمة أيضا الشعور بضيق مفاجئ في التنفس، سواء أثناء بذل مجهود بسيط أو حتى أثناء الراحة، وهو مؤشر قد يدل على أن القلب لا يعمل بكفاءة.

هل يسبب التعرق أزمة قلبية؟

التعرق المفاجئ دون سبب واضح، خاصة إذا كان مصحوبا بشعور بالقلق أو ألم في الصدر، قد يكون علامة إنذار مبكر على اقتراب حدوث أزمة قلبية.

كيف يحدث اضطرابات المعدة بسبب الأزمة القلبية؟

في بعض الأحيان يختلط الأمر على المرضى، حيث تظهر أعراض تشبه عسر الهضم أو حرقة المعدة، وقد يصاحبها شعور بالغثيان أو ألم في أعلى البطن.

هل الإرهاق يسبب أزمة قلبية؟

الشعور بتعب شديد أو إرهاق غير معتاد دون القيام بمجهود كبير قد يكون أحد المؤشرات المبكرة لمشكلة في القلب، خاصة إذا استمر لعدة أيام متتالية.

ما سبب الدوخة؟

الإحساس بالدوار أو فقدان التوازن، وأحيانا الإغماء، قد يكون علامة تحذيرية خاصة إذا جاء مصحوبا بأعراض أخرى مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس.

إن تجاهل هذه العلامات قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، لذلك ينصح بالتوجه فورا إلى الطبيب أو طلب المساعدة الطبية عند الشعور بأي من هذه الأعراض، خاصة إذا ظهرت مجتمعة أو بشكل مفاجئ، فالوعي بالأعراض المبكرة للأزمة القلبية قد يكون عاملا حاسما في إنقاذ الحياة.

