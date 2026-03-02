يشعر بعض الأشخاص أحيانا بأن نبض قلبهم أصبح فجأة غير منتظم، ثم يعود إلى طبيعته بعد فترة قصيرة، وقد يكون هذا الشعور ناتجا عن مجموعة من الأسباب الخفية.

ما هو اضطراب النظم القلبي؟

يحدث اضطراب النظم القلبي عندما لا تعمل الإشارات الكهربائية التي تخبر القلب بالنبض، بطريقة صحيحة.

قد ينبض القلب بسرعة كبيرة أو ببطء شديد أو يكون نمط ضربات القلب غير متناسق، وفقا لـ "mayoclinic".

ويظهر اضطراب النظم القلبي على هيئة خفقان سريع لضربات القلب أو عدم انتظامها أو تسارعها.

وبعض حالات اضطرابات النظم القلبي غير ضارة، ويسبب بعضها الآخر الإصابة بأعراض مميتة.

وهناك أوقات لا يشكل فيها نبض القلب السريع أو البطيء مشكلة، على سبيل المثال، ينبض القلب بشكل أسرع مع ممارسة التمارين الرياضية أو يتباطأ أثناء النوم.

ويشمل علاج اضطرابات النظم القلبي الأدوية أو أجهزة تنظيم ضربات القلب أو إجراء عملية جراحية.

ما هي أسباب اضطراب النظم القلبي؟

الإصابة بنوبة قلبية سابقة.

انسداد شرايين القلب، ما يسمى اعتلال الشريان التاجي.

تغيرات في بنية القلب، مثل اعتلال عضلة القلب.

مرض السكري.

ارتفاع ضغط الدم.

عدوى كوفيد 19.

فرط نشاط الغدة الدرقية أو قلة نشاطها.

انقطاع النفس النومي.

تناول بعض الأدوية، بما في ذلك تلك المستخدمة لعلاج نزلات البرد والحساسية.

الإفراط في شرب الكافيين.

العوامل الوراثية.

التدخين.

التوتر أو القلق.

ما هي أعراض اضطراب النظم القلبي؟

الشعور بالرفرفة في الصدر أو عدم انتظام ضربات القلب.

تسارع ضربات القلب.

بطء ضربات القلب.

ألم الصدر.

ضيق النفس.

القلق.

الشعور بالتعب الشديد.

الدوار أو الدوخة.

التعرق.

الإغماء .

ما هي طرق الوقاية من اضطراب النظم القلبي؟

الامتناع عن التدخين.

اتباع نظام غذائي منخفض الأملاح والدهون المشبعة.

ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا معظم أيام الأسبوع.

الحفاظ على وزن صحي.

التقليل من التوتر

التحكم في ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وداء السكري.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

تجنب تناول الكافيين أو المشروبات الكحولية.

