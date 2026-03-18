يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم دون أن يدركوا مدى خطورته، ما يزيد احتمال الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

لماذا يشكل ارتفاع ضغط الدم خطرا على القلب والشرايين؟

وبحسب موقع ديلي ميل، يؤدي الضغط العالي المستمر إلى تمزقات دقيقة في جدران الشرايين، يحاول الجسم إصلاحها بنسيج ندبي يحبس اللويحات، ما يؤدي تدريجيا إلى تصلب الأوعية الدموية.

كما أن إجهاد القلب المستمر يرفع سماكة جدرانه، ما يقلل قدرته على الامتلاء بالدم ويزيد خطر الإرهاق وفشل القلب على المدى الطويل.

كيف تساعد تمارين التنفس العميق على خفض الضغط؟

أظهرت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن التنفس البطيء والعميق يخفض الضغط الانقباضي بمقدار يصل إلى 10 نقاط تقريبا، كما يحفز العصب المبهم الذي ينظم ضربات القلب والهضم ويضع الجسم في حالة "الراحة والهضم".

الشهيق العميق

ينقبض الحجاب الحاجز، ويغمر الدماغ بالأكسجين والإندورفين، ما يحسن المزاج.

الزفير البطيء

توسع الأوعية الدموية تلقائيا ويخفض معدل ضربات القلب، ما يساهم في خفض ضغط الدم.

ما هي تمارين التنفس الأكثر فاعلية؟

تنفس 4-7-8: شهيق 4 ثوان، حبس النفس 7 ثوان، زفير 8 ثوان.

التنفس المربع: شهيق، حبس النفس، زفير، حبس النفس، كل خطوة 4 ثوان.

التنفس البطني: وضع اليد على البطن لمتابعة ارتفاعه وانخفاضه مع كل شهيق وزفير.

وقد أظهرت الدراسات نتائج مذهلة:التنفس بالتناوب بين فتحتي الأنف خفض الضغط الانقباضي 54 نقطة خلال 5 أيام.

التنفس بشفتين مضمومتين خفض الضغط الانقباضي 28 نقطة خلال 3 ساعات.

استخدام أجهزة مقاومة للتنفس خفض الضغط بمعدل 18–22 نقطة على مدى 8 أسابيع، ما يدل على فوائد طويلة الأمد عند الممارسة المنتظمة.

ما هو ضغط الدم الطبيعي ومتى يصبح خطرا؟

ضغط الدم الطبيعي: أقل من 120/80 ملم زئبق.

ارتفاع الضغط يبدأ عند 121 - 129/أقل من 80.

الحالات الحرجة: ضغط فوق 180/120 ملم زئبق يحتاج تدخلا فوريا.

كيف يعالج ارتفاع ضغط الدم؟

يشمل العلاج عادة مزيجا من الأدوية وتغييرات نمط الحياة:

الأدوية: مدرات البول، مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2، وحاصرات قنوات الكالسيوم.

تغييرات الحياة: اتباع حمية DASH الغنية بالفواكه والخضروات، تقليل الصوديوم، ممارسة الرياضة بانتظام، إنقاص الوزن، والحد من الكحول.

لحالات الضغط المنخفض .. اكسر صيامك على هذه المشروبات



4 أطعمة تحافظ على ضغط الدم والسكر خلال الصيام



خطر في رمضان.. مشروب شهير قد يرفع الضغط ويضعف العضلات