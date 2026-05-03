إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بالعاصمة الجديدة

كتب : محمد شعبان

06:21 م 03/05/2026

رحلة عمل اعتيادية تحولت في لحظة إلى مشهد مأساوي، بعدما انقلبت سيارة تقل عددًا من العمال في أحد طرق العاصمة الجديدة، مخلفةً عددًا كبيرًا من المصابين وحالة من الذعر

بلاغ بحادث العاصمة الجديدة

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام مجموعة أبراج سكنية بالعاصمة الجديدة.

تحرك الشرطة والمرور

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ربع نقل تقل مجموعة من العمال بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد السائق.

حصيلة المصابين

انحراف السيارة نتج عنه انقلابها مما أسفر عن سقوط 16 مصابا نقلوا إلى مستشفى العاصمة للعلاج فيما جنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

