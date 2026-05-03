شهد طريق (ميت سلسيل – الجمالية) بمحافظة الدقهلية حادثًا مأساويًا، بعد اصطدام سيارة ملاكي بمحول كهرباء نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، ما أسفر عن اشتعال النيران داخل السيارة بالكامل.

إصابة طبيب تخدير داخل السيارة

أسفر الحادث عن إصابة طبيب تخدير يدعى “أحمد عبد اللطيف نور الدين”، يبلغ من العمر 32 عامًا، ومقيم بمدينة المنصورة، بإصابات بالغة شملت كسورًا وكدمات وجروحًا متفرقة بالجسم، نتيجة الحريق والاصطدام العنيف.

السيطرة على الحريق ونقل المصاب للمستشفى

فور وقوع الحادث، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى محيط المكان. كما جرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إجراءات أمنية وتحقيقات أولية

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع الحادث. وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ميت سلسيل إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين احتراق السيارة بالكامل.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.