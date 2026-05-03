نعت الفنانة أنغام المطرب الكبير هاني شاكر، الملقب بأمير الغناء العربي، والذي وافته المنية قبل ساعات.

تعليق أنغام على وفاة هاني شاكر

ونشرت أنغام صورة له من أحد حفلاته عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "أستاذي وأخي وصديقي الغالي، هتوحشني جدًا.. وضحكتك هتوحشني، وحنيتك ورقيك ونُبل وسمو روحك، رحلت وغبت عنا بجسدك، وباقي في قلوب كل حد قابلك وعرفك بنبلك وأخلاقك العالية، وضحكتك وبشاشة وجهك وطيبة قلبك يا حبيبي، في رعاية الله وفي فسيح جناته يا حبيبي".

أول تعليق من الموسيقيين بعد وفاة هاني شاكر

وقال مصطفى القصبي، في تصريح خاص لـ"مصراوي":

"المطرب هاني شاكر رحل عن عالمنا اليوم، وندعو له بالرحمة.. فقدنا قيمة فنية كبيرة".

مرض هاني شاكر

وكانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، قد كشفت عن تعرض هاني شاكر لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، مؤكدة خضوعه لملاحظة طبية دقيقة داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات في فرنسا.

كما عانى الراحل من نزيف حاد في القولون، استدعى تدخلًا جراحيًا انتهى باستئصال القولون بالكامل، في محاولة للسيطرة على تدهور حالته الصحية.

