تعهّد ومهلة وحوار.. ماذا يتضمن مقترح طهران لإنهاء حرب إيران وأمريكا؟

كتب : محمود الطوخي

06:23 م 03/05/2026

لوح الرئيس الأمريكي ترامب بإمكانية إصدار أوامر بشن عمل عسكري متجدد ضد إيران في حال "أساءت التصرف"، تزامنا مع كشف تفاصيل مقترح إيراني شامل يتكون من 3 مراحل لإنهاء النزاع الإقليمي وتطبيع الأوضاع في الممرات المائية الدولية.

وتأتي هذه التهديدات في وقت حساس من العلاقة بين إيران وأمريكا، حيث يدرس ترامب بجدية الخيار العسكري كأداة لكسر حالة الجمود الحالية، رغم استمرار تبادل مسودات الاتفاق الإطاري.

وقال ترامب: "إذا أساؤوا التصرف، أو فعلوا شيئا سيئا، سنرى ما سيحدث حينها، لكن هذا الاحتمال وارد بالتأكيد".

تفاصيل المقترح الإيراني لإنهاء حرب إيران وفتح مضيق هرمز

وكشفت قناة "الجزيرة"، عن تفاصيل للمقترح الإيراني المقدم للولايات المتحدة، والذي يرتكز على 3 مراحل رئيسية تهدف إلى إنهاء حرب إيران وتثبيت الاستقرار الإقليمي.

المرحلة الأولى: الوقف الشامل للأعمال العدائية

تستهدف هذه المرحلة تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال شهر واحد كحد أدنى، مع تشكيل مرجعية دولية لضمان عدم العودة للقتال.

ويتضمن المقترح تعهدا إيرانيا أمريكيا متبادلا بعدم الاعتداء، يشمل حلفاء إيران في المنطقة وإسرائيل، مقابل انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران البحري وإنهاء التحشيد العسكري.

وفيما يتعلق بالملاحة الدولية، يطرح المقترح فتح مضيق هرمز تدريجيا، على أن تتولى إيران التعامل مع الألغام مع عدم ممانعة تلقي دعم أمريكي، مقابل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية تدريجيا وتعديل بند التعويضات بصيغة مبتكرة.

المرحلة الثانية: الملف النووي ورفع العقوبات

تنص هذه المرحلة على تجميد كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم لمدة تصل إلى 15 عاما، تعود بعدها إيران للتخصيب بنسبة 3.6% وفق مبدأ "صفر تخزين".

ويرفض المقترح تفكيك البنية التحتية النووية، لكنه يبحث مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بين الترحيل للخارج أو الترقيق، مقابل آلية واضحة لرفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة تدريجيا.

المرحلة الثالثة: الأمن الإقليمي المستدام

وتتضمن هذه المرحلة من المقترح الإيراني، دخول طهران في حوار استراتيجي مع المحيط العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل المنطقة بأكملها، مع التأكيد على وقف الحرب في كل الساحات.

تصعيد ترامب العسكري ومستقبل العلاقة بين إيران وأمريكا

وفي سياق متصل، ذكر موقع "أكسيوس" أن إيران قدمت مقترحا محدثا من 14 نقطة يوم الخميس الماضي، يحدد مهلة شهر واحد للتفاوض على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري.

ووفقا لما نقله الموقع عن مصادر، فإن الرئيس الأمريكي تلقى في اليوم نفسه إحاطة من قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، حول خطط جديدة لشن ضربات عسكرية ضد إيران.

ورغم تأكيد ترامب أنه سيراجع "الصياغة الدقيقة" للمقترح، إلا أنه أبدى تشككا كبيرا حيث كتب في منشور على حسابه منصة "تروث سوشيال" أنه "لا يتخيل أن يكون المقترح مقبولا".

وشدد الرئيس الأمريكي، على أن إيران "لم تدفع بعد ثمنا باهظا بما يكفي لما فعلته للبشرية وللعالم على مدار الـ47 عاما الماضية".

