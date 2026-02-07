إعلان

تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية خلية داعش الهرم الثانية لـ26 أبريل

كتب : مصراوي

06:15 م 07/02/2026

أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:
أجلت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم السبت، محاكمة 11 متهمًا في القضية رقم 68534 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية داعش الهرم الثانية"، لجلسة 26 أبريل للشهود.

وكشف أمر الإحالة أن القضية تعود إلى فترة زمنية تمتد من عام 2011 وحتى 26 نوفمبر 2022، حيث تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، وهدفت إلى تعطيل مؤسسات الدولة عن أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وتهديد الأمن القومي والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال الدعوة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المنشآت العامة والاعتداء على الأفراد.

ووفقًا لذات الأمر، فقد وُجه للمتهمين من الثاني حتى الحادي عشر تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم التام بأغراضها وأهدافها المتطرفة، كما تم توجيه اتهام بتمويل الإرهاب إلى كل من المتهمين الثاني والرابع.

كما تضمنت لائحة الاتهام توجيه تهم إضافية للمتهم الثاني، أبرزها حيازة أسلحة نارية بطريقة غير مشروعة، إذ تبين حيازته بندقية آلية مششخنة، فضلًا عن سلاحين ناريين غير مششخنين، وذلك في إطار نشاط الجماعة الإرهابية.

وتعد هذه القضية امتدادًا لسلسلة قضايا تتعلق بتنظيم "داعش" داخل مصر، وضمن جهود الدولة لمواجهة ومحاصرة البؤر الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، ومن المقرر أن تشهد الجلسات المقبلة تطورات حاسمة في مسار المحاكمة.
