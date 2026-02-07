تفاصيل عودة "طفلي الجيزة" بعد اختفائهما بأبوالنمرس

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات بلاغين بتغيب طفلين أثناء لهوهما بالشارع بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، قبل أن يتم العثور عليهما وإعادتهما إلى أسرتيهما بحالة جيدة.

تلقى مركز شرطة أبوالنمرس، بتاريخ 5 من الشهر الجاري، بلاغًا من سيدتين مقيمتين بدائرة المركز، أفادتا خلاله بتغيب نجليهما، طفل وطفلة يبلغان من العمر 4 سنوات، عقب خروجهما للعب بالشارع محل سكنهما، وعدم تمكنهما من العثور عليهما، فقامت إحداهما بنشر صور الطفلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي طلبًا للمساعدة.

وعقب ذلك، تواصل أحد الأشخاص مع إحدى المبلغتين، وأبلغها بعثوره على نجلها في إحدى المناطق، فتوجهت لاستلامه.

وفي اليوم التالي، حضرت المبلغة الثانية إلى ديوان المركز وبرفقتها طفلتها المتغيبة، وأفادت بتلقيها اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص، أبلغها خلاله بعثوره على نجلتها بإحدى مناطق الجيزة، وتم تسليمها لها بحالة صحية جيدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.