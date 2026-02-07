تناول المكسرات يمكن أن يكون إضافة قوية للنظام الغذائي اليومي، لما تحتويه من عناصر غذائية تدعم الصحة العامة وتقي من عدة أمراض شائعة.

وفقًا لموقع WebMD الطبي، فإن المكسرات ليست مجرد وجبة خفيفة لذيذة، بل جزء مهم من نمط حياة صحي متوازن.

5 أنواع من المكسرات أثبتت الأبحاث فائدتها الصحية للجسم عند استهلاكها باعتدال:

الجوز

عين الجمل غني بأحماض أوميجا‑3 الدهنية الصحية، ويساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار ويحسن صحة الشرايين، مما يقلل من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

اللوز

يحتوي على فيتامين E والألياف والبروتين، ويسهم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين صحة الجهاز الهضمي، إضافة إلى دعم صحة القلب.

الفستق

مصدر ممتاز للدهون غير المشبعة والبروتين، ويدعم التحكم في الوزن وتحسين المشاعر بالشبع، الأمر الذي قد يفيد في الوقاية من السمنة.

الكاجو

يزود الجسم بمضادات أكسدة قوية تساهم في تقليل الالتهاب وخفض الكوليسترول، وله دور مساعد في دعم صحة الجهاز القلبي الوعائي.

البندق

يحتوي على نسب جيدة من الدهون الصحية وفيتامين E، ويساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار ويحسن وظائف الأوعية الدموية.