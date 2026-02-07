رمضان 2026.. ريم مصطفى تعيش صراعا مع يوسف الشريف في "فن الحرب"

"المداح" و"الست موناليزا" و"هي كميا".. 10 مسلسلات على "Mbc مصر" في رمضان

تواصل الفنانة ريم مصطفى تصوير مشاهدها في مسلسل "فن الحرب"، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026، حصريًا عبر قناة CBC، إلى جانب منصتي Watch it وYango Play.

تعيش ريم ضمن أحداث المسلسل صراعا وتدخل في عداوة مع الشخصية التي يؤديها بطل العمل الفنان يوسف الشريف، وتجسد شخصية ياسمين، التي تتسم بالشر. وتقوم الأحداث على حرب من نوع خاص لا تعتمد فقط على القوة، وإنما ترتكز على الذكاء والتخطيط والمناورات، في إطار سعي كل طرف للقضاء على الآخر وحسم المعركة لصالحه.

وكان البرومو الرسمي للمسلسل الذي طُرح مؤخرًا، كشف عن ملامح شخصية ياسمين، خاصة من خلال عدد من المشاهد، من بينها قولها: "أنا خبرة في كل أنواع الشر والغدر والخيانة".

مسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، كمال أبو رية، ياسر علي ماهر، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب "توبة".

يُذكر أن ريم مصطفى شاركت في موسم دراما رمضان الماضي 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، إلى جانب عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، إخراج محمد سامي.