إعلان

بداخله سحر- 5 فوائد مذهلة للكيوي على صحة الجسم

كتب : نرمين ضيف الله

10:00 ص 07/02/2026

الكيوي الجولد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الكيوي من الفواكه الصغيرة ذات القيمة الغذائية الكبيرة، وله تأثيرات صحية لا تُغفل عند إدراجه في النظام الغذائي اليومي.

فوائد الكيوي وفق لموقع Healthline الطبي.

1- مصدر مضادات أكسدة قوي

يحتوي الكيوي على فيتامين C وفيتامين E ومركبات نباتية مضادة للالتهاب، تعمل معًا على محاربة الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة ويعزز الصحة العامة.

2- دعم صحة القلب

تناول الكيوي يمكن أن يساعد في خفض عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب، مثل تخفيض ضغط الدم وتحسين مستويات الدهون، بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم والألياف.

3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في الكيوي تسهم في تحسين حركة الأمعاء وتقليل الانتفاخ، كما تدعم التوازن الصحي للبكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي، مما يُحسن من عملية الهضم.

4- غني بالعناصر المغذية الأساسية

علاوة على فيتامين C وE، يوفر الكيوي البوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تُسهم في وظائف الجسم الحيوية، مثل دعم عضلة القلب والأعصاب والكلى.

5- يدعم جهاز المناعة

محتوى فيتامين C في الكيوي يساعد على تعزيز الدفاعات الطبيعية للجسم ضد الأمراض والالتهابات، ما يجعله خيارًا ممتازًا لتعزيز المناعة خصوصًا خلال تغير المواسم.

الكيوي 5 فوائد مذهلة صحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمامة وجلباب..انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية في أسيوط (
أخبار المحافظات

عمامة وجلباب..انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية في أسيوط (
انطلاق الفصل الدراسي الثاني اليوم في 153 مدرسة ببني سويف
أخبار المحافظات

انطلاق الفصل الدراسي الثاني اليوم في 153 مدرسة ببني سويف
استكمال محاكمة 86 متهما في "خلية الزيتون" أمام دائرة الإرهاب
حوادث وقضايا

استكمال محاكمة 86 متهما في "خلية الزيتون" أمام دائرة الإرهاب
سد النهضة.. هل مولت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع بناء السد؟
أخبار مصر

سد النهضة.. هل مولت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع بناء السد؟
مي سليم في الجيم ونادين نجيم بإطلالة جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

مي سليم في الجيم ونادين نجيم بإطلالة جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان