الكيوي من الفواكه الصغيرة ذات القيمة الغذائية الكبيرة، وله تأثيرات صحية لا تُغفل عند إدراجه في النظام الغذائي اليومي.

فوائد الكيوي وفق لموقع Healthline الطبي.

1- مصدر مضادات أكسدة قوي

يحتوي الكيوي على فيتامين C وفيتامين E ومركبات نباتية مضادة للالتهاب، تعمل معًا على محاربة الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة ويعزز الصحة العامة.

2- دعم صحة القلب

تناول الكيوي يمكن أن يساعد في خفض عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب، مثل تخفيض ضغط الدم وتحسين مستويات الدهون، بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم والألياف.

3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في الكيوي تسهم في تحسين حركة الأمعاء وتقليل الانتفاخ، كما تدعم التوازن الصحي للبكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي، مما يُحسن من عملية الهضم.

4- غني بالعناصر المغذية الأساسية

علاوة على فيتامين C وE، يوفر الكيوي البوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تُسهم في وظائف الجسم الحيوية، مثل دعم عضلة القلب والأعصاب والكلى.

5- يدعم جهاز المناعة

محتوى فيتامين C في الكيوي يساعد على تعزيز الدفاعات الطبيعية للجسم ضد الأمراض والالتهابات، ما يجعله خيارًا ممتازًا لتعزيز المناعة خصوصًا خلال تغير المواسم.