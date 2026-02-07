خبير اقتصادي: الذهب مرشح لبلوغ 7300 دولار بنهاية 2026

كتب- أحمد الخطيب:

توقع ياسر سعد، الخبير الاقتصادي في صناعة الذهب، استمرار الاتجاه الصاعد للمعدن الأصفر على المديين المتوسط والطويل، مدفوعًا بتواصل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية على الساحة العالمية، مرجحًا وصول سعر أوقية الذهب إلى نحو 6300 دولار بحلول منتصف عام 2026، مع احتمالات ببلوغ مستويات تتراوح بين 7000 و7300 دولار بنهاية العام نفسه، وفق تقديرات عدد من البنوك العالمية.

وأوضح سعد أن هذه التوقعات تستند إلى استمرار لجوء البنوك المركزية إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، في ظل تآكل الثقة بالعملات الورقية وتصاعد المخاطر الاقتصادية عالميًا.

ووجه خبير صناعة الذهب، مجموعة من النصائح للمواطنين والمستثمرين، مؤكدًا أهمية عدم توجيه السيولة بالكامل إلى وعاء استثماري واحد، تجنبًا للمخاطر.

وخلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، شدد على ضرورة تنويع المحافظ المالية، مقترحًا تخصيص نحو 50% من الفوائض المالية للاستثمار في الذهب باعتباره مخزنًا للقيمة عالي السيولة، و10% للفضة التي قد تحقق عوائد مرتفعة على المدى الطويل رغم ارتفاع درجة المخاطرة، إلى جانب 40% لاستثمارات متنوعة تشمل الودائع البنكية لمن يحتاج إلى دخل دوري، والعقارات كاستثمار طويل الأجل، مع الاحتفاظ بجزء من السيولة النقدية لمواجهة الطوارئ.

وعلى صعيد حركة الأسعار، كانت أسعار الذهب عالميًا قد هبطت في مستهل تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 4402 دولارًا للأوقية، قبل أن تعاود الصعود سريعًا وتتجاوز مستوى 4700 دولار خلال منتصف الجلسات.

وواصلت أسعار المعدن الأصفر حالة التباين خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إلا أنها أنهت التداولات على ارتفاع بنسبة 3.88%، مسجلًا 4964 دولارًا للأوقية بنهاية جلسة أمس، قبل العطلة الرسمية ببورصات المعادن العالمية.

وحول التراجع الأخير في أسعار الذهب، أكد ياسر سعد أن ما شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية لا يمثل انهيارًا سعريًا، وإنما يُعد تصحيحًا طبيعيًا عقب موجات صعود قوية، موضحًا أن هذا التراجع جاء نتيجة قيام بنوك الاستثمار العالمية بتسييل جزء من مراكزها في الذهب الورقي لجني الأرباح وتغطية الالتزامات المالية، ما أدى إلى زيادة مؤقتة في المعروض والضغط على الأسعار، مشددًا على أن هذه التحركات تسهم في خروج المضاربين وبقاء المستثمر طويل الأجل في السوق.

اقرأ أيضًا:

هل تتخطى أوقية الذهب حاجز 6 آلاف دولار بنهاية 2026؟.. خبير اقتصادي يُجيب

تراجعت بأكثر من 21%.. أسعار الفضة تهوى في الأسواق العالمية بعد موجة صعود قياسية