تتمتع فاكهة الجريب فروت التي تُعرف بريحتها المميزة وطعمها الحمضي، بمميزات مهمة ومفيدة على صحة الجسم، لذا نوضح كيف يمكن أن تكون إضافة صحية وقوية إلى النظام الغذائي اليومي، بحسب "Healthline".

تعزيز المناعة الطبيعية

بفضل محتواه العالي من فيتامين C ومضادات الأكسدة، يساعد الجريب فروت في دعم جهاز المناعة ومكافحة الجذور الحرة التي تسبب الأمراض والالتهابات.

دعم فقدان الوزن

الجريب فروت منخفض السعرات وغني بالألياف والماء، مما يمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول، ويساهم في التحكم في الشهية وتقليل كمية الطعام المتناولة.

تحسين صحة القلب

العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والألياف تلعب دورًا في تنظيم ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار، وهما عاملان مهمان في الوقاية من أمراض القلب.

احتواء قوي على مضادات الأكسدة

يحتوي الجريب فروت على مضادات أكسدة مثل فيتامين C والليكوبين والفلافونويدات، التي تقلل من الإجهاد التأكسدي وقد تقي الجسم من بعض الأمراض المزمنة.

تحسين مستويات السكر في الدم

بعض الدراسات تشير إلى أن تناول الجريب فروت قد يساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر، مما يقلل من خطر مقاومة الأنسولين.