هل يقبل الصيام بعد منتصف شهر شعبان؟.. داعية إسلامي يجيب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الشيخ أبو بكر أشتيوي، الداعية الإسلامي، إن الصيام بعد نصف شهر شعبان جائز ولا صحة لما يتردد أن هناك حديثًا بعدم الصيام بعد منتصف شهر شعبان وهذا حديث منكر ولا أصل ولا صحة له.

وأضاف أبو بكر أشتيوي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد"، أن من يريد الصوم فليصم حتى قبل بداية شهر رمضان بيوم أو يومين طبقًا لما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له عادة بالصيام فليصمه"، وأن نص حديث البخاري أن من حقك أن تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين لأن من السنن المهجورة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل السنة بالفرض فصيام شهر شعبان من السنة، بينما صيام شهر رمضان "فرض" ولذا لابد من الفصل بين السنة والفرض.

وأكد "أشتيوي"، على فضل ليلة النصف من شعبان وأن نكثر من الأعمال الصالحة في تلك الأيام المباركة.

وكانت دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد حسما الجدل المثار حول حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان،

وأوضحت دار الإفتاء، أن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان 2026 جائز ولا حرج فيه، مشيرة إلى أن حديث النبي: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» لا يُفهم على إطلاقه، وإنما يُحمل على حالات معينة، جمعًا بينه وبين الأحاديث الصحيحة التي تثبت أن النبي كان يُكثر من الصيام في شهر شعبان.

أكدت دار الإفتاء أن الكراهة تقتصر على حالة واحدة فقط، وهي أن يبدأ المسلم الصيام تطوعًا بعد منتصف شعبان دون أن تكون له عادة سابقة أو سبب شرعي، وذلك حتى لا يُضعف بدنه عن استقبال شهر رمضان، وهو الرأي الذي ذهب إليه عدد كبير من العلماء في تفسير الحديث الشريف.