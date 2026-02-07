إعلان

السيطرة على حريق في شقة سكنية بالإسكندرية -صور

كتب : مصراوي

06:12 م 07/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إخماد حريق في شقة بالإسكندرية (3)
  • عرض 4 صورة
    إخماد حريق في شقة بالإسكندرية
  • عرض 4 صورة
    إخماد حريق في شقة بالإسكندرية (2)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق نشب، اليوم السبت، بشقة سكنية بعقار في شارع 45، ما أسفر عن التهام بعض محتوياتها، دون حدوث إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية لالإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد اندلاع حريق بشقة بشارع 1 متفرع من شارع 45، وانتقل ضباط الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، ما تسبب في التهام النيران بعض محتوياتها دون حدوث أي إصابات، فيما جرى السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها لباقى طوابق العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

