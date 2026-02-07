أبو المعاطي زكي: مرتضى منصور قعدني في البيت وجالي جلطة بسببه

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي، كواليس خلافه مع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، مشيرا إلى أنه أُذي بسببه.

وقال أبو المعاطي زكي، خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست أسئلة حرجة: "أحمد مرتضى كان يقول لي إن والده طيب، كيف وهو أذاني وأذى عيالي؟ كان في شركة إعلانات شغالة معايا، وكانت هي راعي اتحاد الكرة والزمالك، قال لهم: "ما تدوش إعلانات لأبو المعاطي".

وأضاف: "أنا كنت شغال مع مدحت شلبي في برنامج، كنت مشرف عام على البرامج قال يمشي، ناس بتسخن، وأنا قاعد أفكر مع نفسي مافيش حاجة أصلاً، الموضوع إنك إنت شمتيني، فأنا رديت. يعني لما ببصلها كرجل، دي شخصيتي ما تغلطش فيا، يعني تغلط فيا ليه؟ تتجاوز في حقي ليه؟ أنا ما غلطتش في حقك فهاخد حقي".

وواصل: "هاخد حقي دي بقى دفعت منها 6 أو 7 سنين من حرقة الدم، أنا ما بحبش أروح للوصف التفصيلي للمرحلة دي، بنتي اتأذّت، ابني اتأذّى، الأسرة كلها اتأذّت، وأنا جالي جلطة، الموضوع كان بسبب إن أنا وكابتن مصطفى عبده والحاج مجدي العتال كنا بنتواصل وبنتقابل، ومعانا أحمد الخضري، ومحمد القوصي، ووليد الحسيني، مرة كابتن أحمد سليمان أصحابنا بس ونمشي.كان هاني العتال في الوقت ده في أمريكا أصلاً ويقولك مستأجر، كان هاني في أمريكا، ما كانش لسه رجع، كان بيدرس، يعني ما كانش في أزمة".

واختتم: "يدعموني ماديا إزاي؟ ما أنت أصلاً أذتني وكان عندي شركة إعلانية شيلالي الموقع وبدفع منه المرتبات، وأنت قعدتني في البيت، لما مشيت من كل دول، الحاج هاني العتال كان بنتج برنامجا. وأنا شغال فيه زي أي ضيف، باخد زي أي ضيف، والمبلغ ليس كبيرا، أقل من 400 دولار، ووقتها مع مدحت شلبي كنت باخد 500 دولار، حوالي 25 ألف دلوقتي ده كله مبقاش موجود".