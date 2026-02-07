إعلان

حيلة انتهت بالسرقة.. ضبط 3 متهمين استولوا على سيارة نجار بالإكراه في الإسماعيلية

كتب : مصراوي

06:16 م 07/02/2026

أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بصورة جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحبة الحساب من تعرض نجل عمها لواقعة سرقة بالإكراه، بعدما اتفق عدد من الأشخاص معه على توصيلهم إلى أحد الأماكن بمحافظة الإسماعيلية مقابل أجر مالي، قبل أن يستولوا على سيارته وهاتفه المحمول ويلوذوا بالفرار.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 يناير الماضي تلقى مركز شرطة فايد بالإسماعيلية بلاغًا من نجار أثاث، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، أفاد خلاله بأنه أثناء استقلال 3 أشخاص مجهولين سيارته، توقف على جانب الطريق لقضاء حاجته، وفوجئ بقيامهم بسرقة السيارة وبداخلها هاتفه المحمول والفرار بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 عاطلين مقيمين بمحافظة السويس. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها، كما أقروا بتخلصهم من الهاتف المحمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

سرقة سيارة سرقة بالإكراه

