13 وفاة في نيويورك جراء موجة صقيع تضرب المدينة منذ الشهر الماضي



وكالات

سجلت نيويورك 13 وفاة على صلة بانخفاض حرار الجسم في خضم موجة صقيع تضرب المدينة ومناطق كثيرة في الولايات المتحدة منذ يناير، وفق ما أعلنت السلطات.

قال رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، إن المدينة قد تكون في خضم أطول فترة متواصلة تبقى فيها درجات الحرارة دون 32 فهرنهايت 0 مئوية في تاريخها.

وأضاف ممداني، إن 16 من سكان نيويورك توفوا خلال موجة الصقيع.

ويُعتقد أن انخفاض حرارة الجسم أدى دورا في 13 حالة، فيما تعد الحالات الثلاث المتبقية وفيات جراء جرعات زائدة من المخدرات.

وقال رئيس البلدية، إن أيا من هؤلاء المتوفين لم يكن يبيت في خيمة في الشارع عند الوفاة.

وكان بعضهم قد تواصل سابقا مع أجهزة توفير الإيواء.

وقال ممداني، إن المدينة أقامت مراكز تدفئة وفعّلت أسطولا من 20 مركبة مجهزة بطواقم من المتخصصين في الرعاية الصحية.

وأوضح: "حتى صباح اليوم، أجرينا أكثر من 930 عملية إيواء في ملاجئ وملاذات آمنة، كما نقلنا قسريا 18 من سكان نيويورك ممن تبيّن أنهم يشكلون خطرا على أنفسهم أو على الآخرين".

وبين عامَي 2005 و2020، تراوحت حصيلة الوفيات المرتبطة بالصقيع المسجّلة في نيويورك بين 9 و27 سنويا، وفق إحصاءات رسمية، وارتفع هذا العدد إلى 34 في 2021 و54 عام 2022، وفقا للغد.