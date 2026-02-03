إعلان

13 وفاة في نيويورك جراء موجة صقيع تضرب المدينة منذ الشهر الماضي

كتب : مصراوي

03:53 ص 03/02/2026

موجة الصقيع في أمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

سجلت نيويورك 13 وفاة على صلة بانخفاض حرار الجسم في خضم موجة صقيع تضرب المدينة ومناطق كثيرة في الولايات المتحدة منذ يناير، وفق ما أعلنت السلطات.

قال رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، إن المدينة قد تكون في خضم أطول فترة متواصلة تبقى فيها درجات الحرارة دون 32 فهرنهايت 0 مئوية في تاريخها.

وأضاف ممداني، إن 16 من سكان نيويورك توفوا خلال موجة الصقيع.

ويُعتقد أن انخفاض حرارة الجسم أدى دورا في 13 حالة، فيما تعد الحالات الثلاث المتبقية وفيات جراء جرعات زائدة من المخدرات.

وقال رئيس البلدية، إن أيا من هؤلاء المتوفين لم يكن يبيت في خيمة في الشارع عند الوفاة.

وكان بعضهم قد تواصل سابقا مع أجهزة توفير الإيواء.

وقال ممداني، إن المدينة أقامت مراكز تدفئة وفعّلت أسطولا من 20 مركبة مجهزة بطواقم من المتخصصين في الرعاية الصحية.

وأوضح: "حتى صباح اليوم، أجرينا أكثر من 930 عملية إيواء في ملاجئ وملاذات آمنة، كما نقلنا قسريا 18 من سكان نيويورك ممن تبيّن أنهم يشكلون خطرا على أنفسهم أو على الآخرين".

وبين عامَي 2005 و2020، تراوحت حصيلة الوفيات المرتبطة بالصقيع المسجّلة في نيويورك بين 9 و27 سنويا، وفق إحصاءات رسمية، وارتفع هذا العدد إلى 34 في 2021 و54 عام 2022، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موجة الصقيع في أمريكا أمريكا الولايات المتحدة موجة صقيع زهران ممداني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما سر الشعور بالتوتر والإرهاق في الشتاء؟
نصائح طبية

ما سر الشعور بالتوتر والإرهاق في الشتاء؟
"خلعت الحجاب واتجهت للتمثيل".. 10 معلومات وصور عن البلوجر هايدي كامل
زووم

"خلعت الحجاب واتجهت للتمثيل".. 10 معلومات وصور عن البلوجر هايدي كامل
رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
زووم

رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
أخبار مصر

مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
"وظيفة بره مصر مقابل فلوس".. تحذير مهم من وزارة العمل للشباب
أخبار مصر

"وظيفة بره مصر مقابل فلوس".. تحذير مهم من وزارة العمل للشباب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027