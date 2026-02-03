"وظيفة بره مصر مقابل فلوس".. تحذير مهم من وزارة العمل للشباب

شهدت الفترة الماضية انتشار عدد من الجهات التي تزعم أنها شركات معتمدة لإلحاق العمالة بالخارج تحت مظلة وزارة العمل، مستغلة منصات التواصل الاجتماعي في الترويج لأنشطة غير حقيقية، حيث تعتمد هذه الجهات على استدراج الشباب بوعود زائفة بتوفير فرص عمل خارج البلاد، مقابل تحصيل مبالغ مالية دون أي سند قانوني.

ومع تكرار وقائع الاحتيال وتعرض عدد من المواطنين للنصب، تصاعدت تساؤلات الشباب حول الطرق الصحيحة للتأكد من صحة عقود العمل والشركات التي تعلن عن وظائف خارجية، خاصة في ظل انتشار الإعلانات المضللة عبر الإنترنت.

وفي هذا السياق، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن الطريقة الوحيدة للتحقق من صحة عقد العمل أو الشركة المتعاقد معها هي التوجه مباشرة إلى إدارة التشغيل بالوزارة، للتأكد من صحة العقد والتأشيرة ومدى قانونية جهة التعاقد.

تحذير من الإعلانات الوهمية للتوظيف بالخارج

حذرت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، المواطنين والشباب، من الانسياق وراء الإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لوظائف خارجية مقابل رسوم مالية، مشددة على أن جميع فرص العمل التي تعلن عنها وزارة العمل أو تتيحها للمواطنين تكون مجانية بالكامل ودون أي مقابل مادي.

وشددت على أهمية متابعة البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الوزارة فقط، باعتبارها المصدر الموثوق للإعلانات الخاصة بفرص العمل الخارجية، وذلك لتجنب الوقوع ضحية للمكاتب والكيانات غير المعتمدة.

وزير العمل يؤكد: هذه المكاتب غير معترف بها

من جانبه، كان محمد جبران، وزير العمل، قد أكد في تصريحات سابقة، أن المكاتب التي تروج لمثل هذه الإعلانات ليست معترفًا بها من قبل الوزارة ولا تتبعها بأي شكل، محذرًا الشباب من الانسياق خلف الإعلانات المخادعة التي تستهدف استغلالهم ماليًا.

وأوضح وزير العمل أن هذه الكيانات الوهمية لا تسعى سوى للنصب، ولا تمت بصلة لوزارة العمل، مؤكدًا أن جميع فرص العمل التي توفرها الوزارة للشباب بالخارج تتم دون تحصيل أي رسوم، في إطار حرص الدولة على حماية الشباب من الاستغلال وضمان شفافية إجراءات التوظيف.



اقرأ أيضًا

طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: رياح وأتربة وتراجع طفيف في الحرارة



أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه| التخصصات والتقديم