إعلان

"وظيفة بره مصر مقابل فلوس".. تحذير مهم من وزارة العمل للشباب

كتب- محمد أبو بكر:

03:00 ص 03/02/2026

وزارة العمل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الفترة الماضية انتشار عدد من الجهات التي تزعم أنها شركات معتمدة لإلحاق العمالة بالخارج تحت مظلة وزارة العمل، مستغلة منصات التواصل الاجتماعي في الترويج لأنشطة غير حقيقية، حيث تعتمد هذه الجهات على استدراج الشباب بوعود زائفة بتوفير فرص عمل خارج البلاد، مقابل تحصيل مبالغ مالية دون أي سند قانوني.

ومع تكرار وقائع الاحتيال وتعرض عدد من المواطنين للنصب، تصاعدت تساؤلات الشباب حول الطرق الصحيحة للتأكد من صحة عقود العمل والشركات التي تعلن عن وظائف خارجية، خاصة في ظل انتشار الإعلانات المضللة عبر الإنترنت.

وفي هذا السياق، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن الطريقة الوحيدة للتحقق من صحة عقد العمل أو الشركة المتعاقد معها هي التوجه مباشرة إلى إدارة التشغيل بالوزارة، للتأكد من صحة العقد والتأشيرة ومدى قانونية جهة التعاقد.

تحذير من الإعلانات الوهمية للتوظيف بالخارج

حذرت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، المواطنين والشباب، من الانسياق وراء الإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لوظائف خارجية مقابل رسوم مالية، مشددة على أن جميع فرص العمل التي تعلن عنها وزارة العمل أو تتيحها للمواطنين تكون مجانية بالكامل ودون أي مقابل مادي.

وشددت على أهمية متابعة البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الوزارة فقط، باعتبارها المصدر الموثوق للإعلانات الخاصة بفرص العمل الخارجية، وذلك لتجنب الوقوع ضحية للمكاتب والكيانات غير المعتمدة.

وزير العمل يؤكد: هذه المكاتب غير معترف بها

من جانبه، كان محمد جبران، وزير العمل، قد أكد في تصريحات سابقة، أن المكاتب التي تروج لمثل هذه الإعلانات ليست معترفًا بها من قبل الوزارة ولا تتبعها بأي شكل، محذرًا الشباب من الانسياق خلف الإعلانات المخادعة التي تستهدف استغلالهم ماليًا.

وأوضح وزير العمل أن هذه الكيانات الوهمية لا تسعى سوى للنصب، ولا تمت بصلة لوزارة العمل، مؤكدًا أن جميع فرص العمل التي توفرها الوزارة للشباب بالخارج تتم دون تحصيل أي رسوم، في إطار حرص الدولة على حماية الشباب من الاستغلال وضمان شفافية إجراءات التوظيف.


اقرأ أيضًا
طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: رياح وأتربة وتراجع طفيف في الحرارة

أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه| التخصصات والتقديم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة العمل فرص العمل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"خلعت الحجاب واتجهت للتمثيل".. 10 معلومات وصور عن البلوجر هايدي كامل
زووم

"خلعت الحجاب واتجهت للتمثيل".. 10 معلومات وصور عن البلوجر هايدي كامل
خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
الموضة

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
زووم

رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
رياضة محلية

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
مي عز الدين بإطلالة شتوية وياسمين صبري تخطف الأنظار .. لقطات نجوم الفن
زووم

مي عز الدين بإطلالة شتوية وياسمين صبري تخطف الأنظار .. لقطات نجوم الفن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027