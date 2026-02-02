إعلان

رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب

كتب - معتز عباس:
أعلن المطرب محمد إمام عن مفاجأة خاصة لأهل المغرب العربي

11:33 م 02/02/2026

محمد-إمام

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام: "مفاجأة لكل أهلي و حبايبي في بلدان المغرب العربي إنتظروا مسلسل الكينج على قناة mbc5tv في رمضان، إن شاء الله يعجبكم جداً".

أبطال مسلسل "الكينج"


مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.


شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

محمد إمام مسلسل الكينج مسلسلات رمضان دراما رمضان رمضان 2026

