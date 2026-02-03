إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

05:24 ص 03/02/2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 2-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3-2-2026 وهي كالأتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7345 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6425 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5510 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4285 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3060 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 228390 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 51400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.91% إلى نحو 4704 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

