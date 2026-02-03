رئيسة فنزويلا تلتقي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في كاراكاس



وكالات

قال وزير الإعلام الفنزويلي ميجيل أنخيل بيريز، إن الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريجيز، عقدت الاثنين، اجتماعا مع رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية في كاراكاس لورا دوجو.

أضاف بيريز: "بعد ظهر يوم 2 فبراير، التقت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريجيز، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في فنزويلا، لورا دوجو".

وأشار إلى أن الاجتماع عُقد في قصر ميرافلوريس الرئاسي ضمن جدول أعمال التعاون بين جمهورية فنزويلا البوليفارية والولايات المتحدة.

ويوم الأحد الماضي، أجرى وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل محادثات مع الرئيسة الجديدة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية بعيد وصولها إلى كاراكاس.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان، إن الاجتماع جزء من جدول الأعمال بين الحكومة الفنزويلية والولايات المتحدة بهدف تحديد خريطة طريق بشأن القضايا ذات الاهتمام الثنائي، فضلا عن معالجة وحل النزاعات القائمة من خلال الحوار الدبلوماسي، على أساس الاحترام المتبادل والقانون الدولي.

وكانت دوجو قد وصلت، السبت، إلى كاراكاس في سياق الاستئناف التدريجي للعلاقات الثنائية بعد أقل من شهر من اعتقال قوات خاصة أمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكانت العلاقات قطعت بين البلدين عام 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت دوجو، في حسابها على منصة إكس، "وصلت للتو إلى فنزويلا أنا وفريقي على أتم الاستعداد للعمل".

وعيّنت واشنطن دوجو، وهي سفيرة سابقة في نيكاراجوا وهندوراس، قائمة بالأعمال في 22 يناير الماضي، لتشغل بذلك أعلى منصب في البعثة الدبلوماسية في ظل بقاء منص السفير شاغرا، وفقا لروسيا اليوم.