إعلان

رئيسة فنزويلا تلتقي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في كاراكاس

كتب : مصراوي

02:51 ص 03/02/2026

رئيسة فنزويلا تلتقي القائمة بأعمال السفارة الأمري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال وزير الإعلام الفنزويلي ميجيل أنخيل بيريز، إن الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريجيز، عقدت الاثنين، اجتماعا مع رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية في كاراكاس لورا دوجو.

أضاف بيريز: "بعد ظهر يوم 2 فبراير، التقت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريجيز، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في فنزويلا، لورا دوجو".

وأشار إلى أن الاجتماع عُقد في قصر ميرافلوريس الرئاسي ضمن جدول أعمال التعاون بين جمهورية فنزويلا البوليفارية والولايات المتحدة.

ويوم الأحد الماضي، أجرى وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل محادثات مع الرئيسة الجديدة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية بعيد وصولها إلى كاراكاس.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان، إن الاجتماع جزء من جدول الأعمال بين الحكومة الفنزويلية والولايات المتحدة بهدف تحديد خريطة طريق بشأن القضايا ذات الاهتمام الثنائي، فضلا عن معالجة وحل النزاعات القائمة من خلال الحوار الدبلوماسي، على أساس الاحترام المتبادل والقانون الدولي.

وكانت دوجو قد وصلت، السبت، إلى كاراكاس في سياق الاستئناف التدريجي للعلاقات الثنائية بعد أقل من شهر من اعتقال قوات خاصة أمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكانت العلاقات قطعت بين البلدين عام 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت دوجو، في حسابها على منصة إكس، "وصلت للتو إلى فنزويلا أنا وفريقي على أتم الاستعداد للعمل".

وعيّنت واشنطن دوجو، وهي سفيرة سابقة في نيكاراجوا وهندوراس، قائمة بالأعمال في 22 يناير الماضي، لتشغل بذلك أعلى منصب في البعثة الدبلوماسية في ظل بقاء منص السفير شاغرا، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كاراكاس فنزويلا رئيسة فنزويلا السفارة الأمريكية في كاراكاس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس لجنة جمهوري يرفض عرض آل كلينتون بشأن تحقيقات إبستين
شئون عربية و دولية

رئيس لجنة جمهوري يرفض عرض آل كلينتون بشأن تحقيقات إبستين

"اتحبست في المطار".. كهربا يكشف كواليس صادمة عن أزمته مع القادسية الكويتي
رياضة محلية

"اتحبست في المطار".. كهربا يكشف كواليس صادمة عن أزمته مع القادسية الكويتي
كيف تؤثر قلة النوم على صحة الدماغ؟
نصائح طبية

كيف تؤثر قلة النوم على صحة الدماغ؟
"صدمة لجماهير الأهلي".. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الفريق للدوري العراقي
رياضة عربية وعالمية

"صدمة لجماهير الأهلي".. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الفريق للدوري العراقي
"وظيفة بره مصر مقابل فلوس".. تحذير مهم من وزارة العمل للشباب
أخبار مصر

"وظيفة بره مصر مقابل فلوس".. تحذير مهم من وزارة العمل للشباب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027