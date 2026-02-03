تصعيد جديد.. انفجارات تهز العاصمة كييف مع إطلاق إنذار جوي في أوكرانيا



وكالات

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، عن سماع سلسلة جديدة من الانفجارات في العاصمة كييف بالتزامن مع إطلاق إنذار جوي في المنطقة، في تصعيد جديد للعمليات العسكرية.

ونقلت قناة "سوسبيلني" (العامة) التلفزيونية في منشور على "تليجرام": "في كييف تُسمع انفجارات مرة أخرى".

وأشارت الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية إلى أن إنذارا جويا كان يصدح في كييف عند سماع الانفجارات.

كما أفادت القناة نفسها عن سماع دوي انفجار في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى انفجارات متكررة في دنيبروبيتروفسك وسط البلاد، وذلك بالتزامن أيضا مع إطلاق إنذارات جوية في هاتين المنطقتين.

وجاء في المنشور: "سُمع دوي انفجار في سومي كما سُمعت أصوات انفجارات مرة أخرى في دنيبروبيتروفسك".

وتؤكد الخريطة الرسمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية أن إنذارا جويا كان يصدح بالفعل في منطقتي سومي ودنيبروبيتروفسك عند وقوع الانفجارات، وفقا لروسيا اليوم.