إعلان

تصعيد جديد.. انفجارات تهز العاصمة كييف مع إطلاق إنذار جوي في أوكرانيا

كتب : مصراوي

02:55 ص 03/02/2026

انفجارات في كييف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، عن سماع سلسلة جديدة من الانفجارات في العاصمة كييف بالتزامن مع إطلاق إنذار جوي في المنطقة، في تصعيد جديد للعمليات العسكرية.

ونقلت قناة "سوسبيلني" (العامة) التلفزيونية في منشور على "تليجرام": "في كييف تُسمع انفجارات مرة أخرى".

وأشارت الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية إلى أن إنذارا جويا كان يصدح في كييف عند سماع الانفجارات.

كما أفادت القناة نفسها عن سماع دوي انفجار في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى انفجارات متكررة في دنيبروبيتروفسك وسط البلاد، وذلك بالتزامن أيضا مع إطلاق إنذارات جوية في هاتين المنطقتين.

وجاء في المنشور: "سُمع دوي انفجار في سومي كما سُمعت أصوات انفجارات مرة أخرى في دنيبروبيتروفسك".

وتؤكد الخريطة الرسمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية أن إنذارا جويا كان يصدح بالفعل في منطقتي سومي ودنيبروبيتروفسك عند وقوع الانفجارات، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجارات كييف العاصمة الأوكرانية كييف أوكرانيا روسيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"صدمة لجماهير الأهلي".. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الفريق للدوري العراقي
رياضة عربية وعالمية

"صدمة لجماهير الأهلي".. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الفريق للدوري العراقي
"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
رياضة محلية

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
كيف تؤثر قلة النوم على صحة الدماغ؟
نصائح طبية

كيف تؤثر قلة النوم على صحة الدماغ؟
رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
زووم

رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3-2-2026.. رياح وانخفاض
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3-2-2026.. رياح وانخفاض

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027